Desde noviembre se han adelantado 10 operativos contra la pólvora

Funcionarios de las secretarías de Salud y de Gobierno, así como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Bomberos de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana, intensificaron la campaña contra la pólvora.

A manera de balance, vale mencionar que desde finales de noviembre se han realizado 10 operativos de inspección, vigilancia y control en la ciudad para la prevención y el monitoreo del uso de pólvora. En el marco de estas actividades se han intervenido 149 establecimientos y registrado 225 personas.

Como resultado, se han incautado 178 kilogramos de pólvora y se han sellado cuatro establecimientos comerciales. Las localidades en las que se han producido las mayores incautaciones son Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

“Nos preocupa que en lo que va corrido de este mes de diciembre tenemos un incremento del 20% en el número de personas quemadas frente al año anterior. Ya son 29 personas con quemaduras por el uso de la pólvora, 11 de ellas menores de edad”, explicó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, quien a su vez ratificó que durante el Plan Navidad se realizarán 131 operativos para garantizar la seguridad y convivencia de la ciudadanía durante las festividades de fin de año.

En el siguiente tuit, el Alcalde Mayor (e) aseguró que toda persona que venda pólvora de forma ilegal se expone a comparendos, multas y otras sanciones:

“Hacemos un llamado a la conciencia ciudadana para evitar el uso de la pólvora, para evitar exponer a los niños a este tipo de elementos. No queremos ver niños ni ciudadanos quemados”, manifestó el Alcalde de Bogotá (e), quien a su vez invitó a la ciudadanía a denunciar la manipulación y el comercio ilegal de la pólvora en la línea 123.

“Las localidades en las que más se presentan quemados y lesionados con pólvora, perdiendo funcionalidad de diferentes órganos de su cuerpo, son Engativá y Bosa”, detalló Eliana Hurtado, secretaria de Salud (e), quien también recordó que este tipo de lesiones se previenen si no se vende, compra y manipula pólvora.

Por su parte, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Diego Moreno, hizo varias recomendaciones a los habitantes de la capital. “Necesitamos estar muy atentos y seguros en casa, evitemos sobrecargar las tomas eléctricas, usar decoración que represente riesgo y sea inflamable, no desatendamos los gasodomésticos, no combinemos el licor y la gasolina y, por supuesto, no compremos, manipulemos o almacenemos pólvora”, dijo.