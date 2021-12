Arranca en Senado el último debate para hacer realidad la Región Metropolitana

Al proyecto de la Región Metropolitana de la Sabana le falta surtir el último debate en la plenaria del Senado y, gracias a un mensaje de urgencia, se comenzará a realizar este lunes.

Una vez surtido este trámite, quedarán pendientes las conciliaciones, en caso de que haya diferencias entre los textos de Senado y Cámara, y finalmente solo le faltaría la sanción presidencial.

¿En qué consiste esta ley y por qué es tan importante? En entrevista con EL NUEVO SIGLO el representante a la Cámara por Cundinamarca y coordinador ponente de este proyecto, Buenaventura León (Partido Conservador), explicó la filigrana de lo que será la Región Metropolitana de la Sabana.

EL NUEVO SIGLO: Hoy comienza el último debate de este proyecto. ¿Qué debemos esperar en materia de modificaciones?

BUENAVENTURA LEÓN: Recordemos que este es un proyecto de Ley Orgánica que está desarrollando un Acto Legislativo que aprobó este Congreso de la República en el año 2020, en donde se creó una figura nueva que se llama Región Metropolitana de la Sabana. Esta figura tiene unas diferencias grandes con la hoy contemplada en la ley y en la Constitución, sobre Áreas Metropolitanas.

La Cámara de Representantes, después de haber tenido comisiones conjuntas, ya lo aprobó en segundo debate y estamos ahora a la espera de la aprobación del Senado de la República. El Senado puede acoger el mismo texto de la Cámara, que es la misma ponencia y el mismo articulado que nosotros acabamos de aprobar, y en caso de que eso suceda no necesitaría conciliación.

Pero si la cámara alta aprueba una disposición, así sea solo una, diferente, nos correspondería ir a conciliación. El Gobierno nacional no convocó a sesiones extraordinarias en donde se incluyó este proyecto y por supuesto estaremos atentos a si el Senado aprueba temas diferentes a lo aprobado por la Cámara, y en cuyo caso nos tocará ir a conciliación. Para tales efectos, si el Senado lo aprueba el lunes, estaríamos en el tema de conciliación los días martes o miércoles, con el propósito de que pueda ser ley de la República antes de que finalice el año.

ENS: ¿Y cree que haya diferencias sustanciales con lo que ya está aprobado?

BL: No. Diferencias sustanciales no van a haber. Pueden haber algunas diferencias, se pueden presentar proposiciones y ya es soberanía de la plenaria de cada cámara aceptarlas o no. Es impredecible saber qué ocurrirá el lunes en el Senado, pero para eso existe el mecanismo de la conciliación.

Ahora, hay que decir que la esencia del proyecto, en términos generales, está planteada dentro de los consensos que construimos entre Bogotá y Cundinamarca y yo creo que la esencia se mantiene.

De pronto se puede aprobar algo diferente, pero no un tema esencial. Recuerda que con este proyecto, antes de presentarse a consideración del Congreso, tuvimos más de 100 audiencias entre mesas técnicas y reuniones para encontrar consensos. Pero bienvenidos los aportes de los senadores que quieran mejorar el proyecto.

ENS: ¿Cómo le explicaría este proyecto de Región Metropolitana de la Sabana a una persona que no tiene idea de lo que está a punto de aprobarse?

BL: Lo primero que hay que indicar es que las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca dependen de los alcaldes y los gobernadores de turno. No hay una norma que les dicte las reglas del juego. Generalmente las relaciones entre la Alcaldía y la Gobernación nunca han sido buenas, y la intención es no depender de eso sino que sea la ley la que les indique cómo actuar.

En segundo lugar, nosotros no podemos seguir trabajando de manera aislada como región. Bogotá y Cundinamarca tienen que comenzar a trabajar de manera articulada en temas de seguridad, movilidad, de servicios públicos, seguridad alimentaria y medio ambiente, por mencionar algunos. Es imposible hablar de movilidad sin una articulación.

Un tercer tema es que con este proyecto los cundinamarqueses tendremos la tranquilidad de que como no es área sino región metropolitana, acá no hay un municipio núcleo, como sí existe en las áreas. Aquí no hay posiciones dominantes, como sí las hay en las áreas metropolitanas y esta región está inspirada en el principio de equidad para desarrollar todos los hechos metropolitanos que ya le mencioné.

Un cuarto aspecto es que los cundinamarqueses tendremos la tranquilidad de que esto queda a voluntad de los concejos, de los municipios y de los alcaldes, de si quieren ingresar o no. Si ingresaron y se quieren retirar, también. Y si quieres ingresar en un hecho metropolitano pero no en todos también está contemplado en esta propuesta. Aquí no se va a obligar a nadie.

La región es la que va a determinar cuáles son los impuestos y de qué va a vivir cada entidad. Y una cosa muy importante: no se trata de imponer mayorías al interior de la Región Metropolitana y para tal efecto se creó un mecanismo para plantear y buscar siempre los consensos. Estos son parámetros que nos harán pensar como región y para desarrollarnos como tal.

ENS: Camacol radicó una carta con una serie de preocupaciones relacionadas con la carga tributaria que va a implicar la Región Metropolitana de la Sábana. ¿Qué decirle al gremio de los constructores?

BL: Lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros no estamos creando ningún impuesto. Lo segundo es que estamos dando unas facultades. Te explico: no puede haber impuestos sin representación y los impuestos tiene que autorizarlos el Congreso de la Republica mediante ley. Lo que nosotros estamos dando es una autorización y ya será el consejo directivo de la Región Metropolitana el que, en su sabiduría, definirá qué impuestos crean dentro de un listado de facultades, digámoslo así, que está previendo la ley.

Pero no estamos creando impuestos. La ley está dando unas facultades para que la Región Metropolitana diga a cada municipio con qué se puede comprometer y con qué no. Por ejemplo, la sobretasa es una autorización que si la Región Metropolitana no la quiere acoger, pues no la acoge.

Entonces lo repito: para darle tranquilidad a todos los actores, aquí la ley no está creando ni imponiendo ningún impuesto. Solamente se están dando unas facultades.

ENS: El concejal de Bogotá Carlos Carrillo advirtió hace un par de días que la Región Metropolitana de la Sabana abriría paso a nuevos peajes. ¿Es eso cierto?

BL: Eso no es cierto. Por el contrario, en el Congreso de la República hace curso un proyecto de ley en donde no se van a poder establecer peajes sino en distancias superiores a 80 kilómetros, de convertirse en ley de la República.