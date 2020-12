Aglomeraciones en penúltimo 'madrugón' de San Victorino

Durante el madrugón que se adelantó este sábado en San Victorino, sector comercial ubicado en el centro de Bogotá, se volvieron a presentar aglomeraciones debido a la asistencia masiva de ciudadanos que deseaban realizar las compras previas a la Navidad.

El Distrito ha fortalecido sus esfuerzos para controlar que las jornadas de descuentos en la zona se conviertan en un foco de contagio de covid-19 durante la temporada decembrina.

Por su parte, el director de convivencia y diálogo social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Néstor Daniel García, aseguró que la invitación de la Alcaldía a los ciudadanos es a no salir en horas pico de compra y a mantener las medida de autocuidado como el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas.

"Hemos evidenciado en San Victorino un gran aforo de gente y lo que queremos es que no se presente una aglomeración. La gente fluye, no hay formas de obstáculos en la vía y es el trabajo que hemos hecho para que no haya aglomeración", puntualizó.

Asimismo, el funcionario aseguró que en el último madrugón del año, que se realizará el próximo 23 de diciembre, se espera que un 20% más de personas asistan a la jornada por lo cual mayor habrá presencia institucional y de Policía haciendo controles.

"La gente sale como si no tuviera miedo al virus, como si no existiera. El covid-19 está presente y nosotros lo que hacemos es trabajar para que la gente use correctamente sus medidas de protección", puntualizó.