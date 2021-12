Como contador público, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, sabe manejar muy bien las cifras para que al final todos los resultados coincidan. Este conocimiento le sirvió no solo para lograr un acuerdo en menos de dos días entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, sino también para proponer un incremento sorprendente de 10,07% en el salario mínimo para 2022.

Cabrera también es político curtido y su paso por el Senado, la Cámara de Representantes o el Concejo de Bogotá no fue silencioso, sino que impulsó varios proyectos sociales para los pensionados o para los jóvenes. Esta condición social fue la que rompió el hielo entre los trabajadores y empresarios para lograr todo un récord: un acuerdo tripartido antes de que se vencieran los plazos de negociación y con un incremento destacado.

Desde luego que, siguiendo las instrucciones de su jefe, el presidente Iván Duque, el ministro de Trabajo hoy puede decir que cumplió con la misión, que era hacer que tanto empresarios como trabajadores quedaran satisfechos con las negociaciones.

EL NUEVO SIGLO: ¿Está satisfecho con lo que ha hecho su cartera con los trabajadores? ¿Cómo evalúa esa gestión estando a poco tiempo de culminar la labor?

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA: Uno nunca quedará satisfecho de lo que hace, porque todavía hay mucho que hacer por los trabajadores. Pero lo que hemos hecho en pandemia con todos estos incentivos al empleo, en todo esto que tiene que ver con generar nuevos puestos de trabajo y con esta decisión que tomamos de un incremento importantísimo para el salario mínimo, damos buenos mensajes, pero no serán suficientes porque habrá mucho por hacer y hasta el último día seguiremos haciéndolo por este país y por la clase trabajadora de Colombia.

ENS: ¿Cómo sacó tan rápido el acuerdo del salario mínimo?

ACC: Por la voluntad política del señor Presidente de la República, un tema que él había prometido en campaña antes de posesionarse y que también era un anhelo de todas las temporadas desde hace años. Recuerdo al dirigente Julio Roberto Gómez, que representó a los trabajadores por muchos años. Pero también este era un deseo desde hace dos o tres años, pero ahora hubo una voluntad muy grande por parte de los empresarios y los empleadores, que en un momento de solidaridad quisieron hacer esta tarea. Entonces se mezclaron todos estos elementos y de ahí nace el incremento del millón de pesos y por eso es una muy buena noticia para los colombianos, un acuerdo tripartito Gobierno, centrales sindicales y empleadores.

Los acuerdos

ENS: ¿Hace cuánto no se lograba un acuerdo tripartito y, de otro lado, un incremento de esa magnitud?

ACC: Efectivamente, eso demuestra el diálogo social, un Gobierno que quiere solucionar los temas. Entonces hacía cerca de 13 años no se había logrado un acuerdo donde firmarán todas las partes, todas las centrales obreras, todos los delegados de los pensionados, todos los delegados de los diferentes gremios del país y, obviamente, el Gobierno nacional; entonces esto es muy importante. Y lo otro es que también se tenía una crisis económica fruto de la pandemia y eso quedó evidenciado en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso había que compensarlo y de esa manera tomamos esa decisión.

ENS: ¿Pero en la antesala se había estudiado o analizado que el incremento podría estar uno o dos puntos por encima de la inflación, pero no tanto?

ACC: Siempre se había dicho que era uno o dos puntos por encima de la inflación, pero la inflación va a ser cercana a 5,3%, entonces lo más sano hubiera sido estar cerca del 7%. De otra forma había que compensar esa pérdida de ingreso de los trabajadores en los últimos meses, por lo tanto tomamos la decisión de llegar al 10,07%, que equivale al millón de pesos, eso no había ocurrido en el gobierno del presidente Duque en estos cuatro años, ni prácticamente tampoco había sido un incremento en un gobierno en las últimas décadas, nunca había pasado que se superara el ingreso real que realmente se sube para beneficiar los hogares colombianos, particularmente a los de ingreso similar a los de un salario mínimo. Entonces por eso es muy importante e histórico el incremento y, por otro lado, un acuerdo de todas las tres partes y en tiempo récord. Es que esto se presentó en dos días, varias personas la iniciaron el lunes, se entregó el acuerdo al otro día y ya el miércoles el Presidente de la República conjuntamente con los ministros firmamos el decreto. Entonces entregamos en tiempo récord un acuerdo del salario mínimo para el próximo año, con decisiones rápidas y un incremento importante; eso nunca había ocurrido.

Buen ambiente

ENS: ¿Pese a la situación social del país, a la pandemia, a las enormes diferencias, hubo buen ambiente con los trabajadores?

ACC: Desde un primer momento hubo un buen ambiente para lograr este acuerdo. Sí, claro, las centrales obreras plantearon más temas y llegamos a otro acuerdo, por ejemplo, que hasta diciembre 31 de este año el Gobierno nacional tiene que presentar todos los instrumentos legales, resoluciones, decretos, lo que es de su competencia, para evitar que los incrementos de los bienes y servicios superen los salarios mínimos. Eso significa que, en cualquier ajuste, por ejemplo, en los pagos de salud, ya está lista la resolución para que esos aumentos no sean superiores sino únicamente en inflación, o sea, alzas de 5,3% en todas las multas, sanciones; todo lo que tenga que ver con servicios no puede superar la inflación. Todo este tipo de temas está en este instante pendiente, pero parte del acuerdo para que el ingreso de los trabajadores no se vea afectado por esas alzas que se acostumbran en el mes de enero.

ENS: ¿Cómo se podría lograr eso, ministro, que de verdad esa escalada de enero no se presente por el aumento del salario mínimo?

ACC: Efectivamente todos esos temas son referentes a los servicios públicos, pero ya están hechas las resoluciones precisamente para lograr que los incrementos no superen la inflación. De allí que cada cartera tiene que sacar las resoluciones. Por ejemplo, los pagos en salud los define el Ministerio de Salud con una resolución donde no se puede superar la inflación, y así sucesivamente cada ministerio. Así el Gobierno entregará el 20 de diciembre al país qué puntos y servicios no deberán superar la inflación. Hay algunos en los cuales no podemos controlar porque están por ley yo no los puedo cambiar y otros que dependen de otros factores, por ejemplo, el SOAT depende de lo que tiene que ver con riesgos, salud, y no se puede decidir simplemente con la inflación; sin embargo, la mesa va a realizar un seguimiento para fijar mecanismos y poder controlar esas escaladas de precios, que no ocurran porque si no, nos da lo mismo incrementar el salario mínimo.

Los subsidios

ENS: ¿Esto afectaría, ministro, los subsidios de vivienda que están dados en salarios mínimos?

ACC: Lo que tiene que ver con subsidios y en salario mínimo por parte del Estado no se disminuyen, al contrario, en vivienda aumentan los subsidios, se mantiene el poder adquisitivo y en casos de subsidios o en casos, por ejemplo, del 25% para los nuevos puestos de trabajo, es con base al salario mínimo, o sea todos los subsidios se siguen manteniendo porque es en beneficio de los trabajadores.

ENS: ¿Cómo lograr con todos estos programas del Gobierno acabar con la informalidad laboral o reducirla?

ACC: Estamos trabajando en eso. Ya se firmó un acuerdo en el cual tenemos una cantidad de beneficios. En primer lugar, vamos a iniciar con algo tan sencillo, vamos a invitar a todas las pequeñas y medianas empresas, negocios pequeños, que empiecen a formalizarse; esto significa que los vamos a involucrar en un proceso que se llama de régimen simple, para que, con esa legalidad, entonces usted automáticamente no paga una tarifa de impuesto alto de renta. Paga una tarifa mínima, pero empieza a formalizarse de tal manera que cuando contrate a una persona automáticamente queda dentro de esa formalidad. Así se empieza a tener trabajo para muchas personas, entonces vamos a arrancar con eso, para que los trabajadores y empresas empiecen a formalizarse, con su negocio de tienda propia, que se acerque al ciudadano y además con la DIAN, en el sentido de que no es una tarifa igual a una persona jurídica o natural normal, sino que será una tarifa especial; entonces eso permite iniciar este proceso de formalización, lo cual permite pagar su seguridad social y ahorrar para su pensión.

ENS: ¿Qué se podría hacer para acabar y cerrar la brecha laboral entre hombres y mujeres en el empleo?

ACC: Lo que acabo de decir. Por ejemplo, por cada nuevo puesto de trabajo que genere cualquier empleador en Colombia, automáticamente el Gobierno nacional le subsidia con un 25% de un salario mínimo, contratando personas entre 18 y 28 años si es hombre o mujer, un subsidio para nuevos puestos de trabajo, y si es mayor de 28 años un 10% y las mujeres con un 15%. Eso le permite al empresario contratar muchas más mujeres y de esa manera tener otro beneficio. De igual manera, mantenemos los recursos por el subsidio de nómina, en la cual el 40% es para hombres y el 50% para mujeres. Entonces con esos incentivos al trabajo y a los costos laborales creemos que podemos ayudar a que se mantenga mejor el empleo y que se incremente la formalidad.

ENS: ¿Ese programa también podría cubrir a los jóvenes profesionales que recién van a salir al mercado laboral?

ACC: Ellos tienen otros tipos de incentivos. Un empleador que me contrate a un joven recién egresado, que no tenga experiencia, tiene un incentivo tributario del 25% por ese empleado nuevo, pero además fuera de ese incentivo tributario, esa retribución al impuesto de renta, tiene el apoyo del subsidio por parte del Ministerio de Trabajo del 25% de la nómina. Entonces hoy es muy importante recibir a esos muchachos y el empresario tiene ese incentivo tributario, pero además como está incrementando su nómina se subsidia con el 25% al empleador.

ENS: ¿Qué hacer con los pensionados, de pronto reducirles el pago de las cuotas de salud? ¿Se podría hacer eso?

ACC: Estamos en eso, es un compromiso que hicimos con los pensionados. Se creó una comisión el 28 de enero para empezar a estudiar el tema. Pero ya se había reducido la salud, a partir del primero de enero queda totalmente en 4% desde el 12%. Este descuento de salud comienza a funcionar a partir del primero de enero, pero únicamente a las personas que ganen un salario mínimo. Vamos a empezar con una mesa de trabajo a ver cómo logramos ampliar esa ayuda para que los pensionados tengan mejores beneficios y el valor de la mesada pensional está por ley que es con base a la inflación y no con base a los salarios mínimos. Entonces vamos a revisar cuál es el impacto fiscal, cómo podemos mejorar la condición de pensionados, pero por ejemplo la inflación va a ser de 5,3%; o sea, el incremento de las pensiones va a ser de 5,3%, casi un 6%, pero vamos a estudiar cómo podemos resolver porque eso está por ley y solo lo puede hacer el Congreso de la República.

Lo que viene en el mercado laboral

Llega el 2022 y, con este, nuevos retos para el empleo en el país.

Algunos sectores tendrán un crecimiento importante el próximo año y esto se verá reflejado en el aumento de la empleabilidad en el país y las posibilidades que tendrán más personas para acceder a un trabajo.

“Hay grandes expectativas por la recuperación de los sectores de servicios, todo lo relacionado con turismo, alimentos y transporte”, explicó Alejandro Ordóñez, gerente general de elempleo.com.

El experto también mencionó que el crecimiento en el sector de la tecnología se mantendrá al menos durante el primer semestre del 2022.

Con la llegada de la pandemia muchos empresarios se dieron cuenta de que la productividad de sus colaboradores aumentó con el teletrabajo, les hizo ahorrar gastos, entre otros beneficios que ha aportado esta modalidad de trabajo.

Katherine Bohórquez, líder de e-hunters, asegura que la generación de empleo formal en el país es una ficha clave para el desarrollo del mismo. En este punto se debe resaltar la importancia de ofrecer salarios competitivos y superiores al mínimo legal vigente.

“Además, es importante que los empresarios consideren incluir beneficios extralegales dentro de su contratación. Está demostrado que ese tipo de beneficios fidelizan el talento de una organización, disminuyendo los costos que trae la rotación y además impulsa la productividad, es decir, que un paquete de beneficios es una inversión, no un gasto”, resalta Bohórquez.

Daniela Nieto, analista de talento, evidencia la importancia del área de tecnología en las empresas y recomienda que esta sea potencializada para que puedan moverse fácilmente en el mercado en el que estén y puedan ser más competitivos.

“Las empresas deben trabajar en su marca empleadora, es importante que su empresa sea reconocida, no solo a nivel externo, sino que sus mismos colaboradores la reconozcan como un buen lugar para trabajar”, explicó Nieto.

Las empresas que estarán vigentes en el 2022 son esas que son lo suficientemente dinámicas como para entender que el mundo está cambiando, que el mercado exige adaptación, como en el caso de la virtualidad.