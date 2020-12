Medellín: anuncian toque de queda en Navidad y fin de año

Medellín tendrá un toque de queda especial durante Navidad y fin de año, así lo anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Estas medidas pretenden hacerle frente a la pandemia en la región puesto que en los últimos días se ha registrado un repunte en los casos debido a la indisciplina de algunos ciudadanos.

Según explicó Quintero, el toque de queda regirá los días 24, 25 y 26 de diciembre e igualmente aplicará para los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero en un horario que será entre las 12:00 de la media noche y las 6:00 de la mañana, para cada día.

