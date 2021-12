Hombres son más decididos a invertir que las mujeres en Colombia

El 40% de los colombianos cree que es probable o muy probable invertir en los próximos seis meses, es decir, en el corto plazo. Los hombres, con el 46%, parecen tener más clara su intención de colocar recursos ya que, en mayor proporción que las mujeres (34%), afirman que sí estarían dispuestos a hacerlo. Adicionalmente, las personas entre los 25 y 34 años, los “adultos jóvenes”, son los más dispuestos a realizar una inversión cercana.

El desarrollo de este estudio fue gestionado por Tyba, la fintech colombo-peruana que hace parte del holding financiero Credicorp Ltd., para determinar el Índice de Ánimo Inversionista en Colombia, Perú y Chile.

El Índice de Ánimo Inversionista es una investigación que buscaba determinar y analizar el comportamiento y conocimiento que las personas bancarizadas tienen frente a las inversiones en tres países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Perú y Chile. Este estudio reveló que los tres países tienen un “ánimo inversionista” medio, con algunas variables importantes entre ellos, ya que algunos se muestran más cautos.

Dentro del Índice, Colombia fue el país con el puntaje más alto en las variables relacionadas con la confianza, actitud hacia la inversión, tenencia de diferentes formas de ahorro y de inversión, además de fuentes de información. Aunque los tres países analizados están en un nivel intermedio de inversión, nuestro país es el que sobresale como el de mayor “ánimo inversionista”.

Este resultado se debe a que en la información arrojada por el estudio se evidenció que Colombia es el más optimista y entusiasta, lo que sumó puntos para sobrepasar a Chile, el cual obtuvo una mayor puntuación en las variables relacionadas a la cultura bancaria, pero una actitud menos favorable frente al tema de las inversiones.

Productos

Hasta hace un par de años, acceder a productos financieros de inversión era “inalcanzable”, porque solo se podía hacer si se contaba con un gran capital y con apoyo de expertos del mercado como los comisionistas; dejando excluida a una gran parte de la población. Hoy, con el auge del sector fintech, existen alternativas para que toda persona que quiera poner a “trabajar su dinero” pueda hacerlo.

Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba, dice que “tyba es una aplicación móvil que presta asesoría financiera, la cual brinda a las personas acceso a inversiones desde bajos montos, esta tiene como objetivo principal democratizar las inversiones y convertirlas en un hábito saludable para alcanzar metas. Es por esto que quisimos llevar a cabo este estudio, encargado a la agencia de investigación de mercado DEEP Market Research, para entender mejor cómo se aproximan las personas al mundo de las inversiones, y de esta manera contar con información veraz y confiable que le ayudará al sector a resolver con eficiencia las necesidades reales de las personas en cuanto al manejo de sus finanzas personales”.

Sin embargo, los resultados contrastan con que más de la mitad de los encuestados colombianos (51%) se encuentran en una situación actual que no es la más adecuada para acumular capital o invertir en este momento, ya que su necesidad principal es salir de deudas, recuperarse de una crisis económica y buscar empleo; escenario similar al que se evidenció en varios países del mundo a causa del impacto que ocasionó la pandemia en las finanzas de los hogares.

“Después de conocer la percepción de los colombianos frente al optimismo de inversión, evidenciamos que si tuvieran el capital necesario para hacerlo lo pondrían a trabajar en finca raíz (45%), lo cual es una proporción muy superior a Chile (29%) y a Perú (12%). En segundo y tercer lugar, destinarían su dinero para invertirlo en negocios (30%) y en productos de inversión (21%) como acciones, fondos de inversión colectiva y hasta en criptomonedas”, afirmó el CEO de tyba.

Los ahorros

Este estudio demuestra que dentro de sus comportamientos sí contemplan el ahorro como una buena opción, considerando las prioridades que ya se mencionaron. Los métodos que usan los colombianos actualmente para ahorrar son a través de bancos y entidades financieras con productos convencionales (47%), lo cual coincide con Chile (55%) y con Perú (49%). Las cuentas virtuales o cuentas digitales han ganado terreno en los últimos años, especialmente durante la pandemia, y hoy un 33% expresa usar esta alternativa.

Le puede interesar: Elevan proyección de crecimiento a 9,7% para este año

Asimismo, el 31% de los colombianos decide guardar su dinero en la casa usando alcancías, cajas fuertes o “debajo del colchón”, y un 14% lo hace a través de cadenas de amigos. “Lo anterior, demuestra que existe una oportunidad importante para que las personas encuentren mejores formas de proteger su capital de la pérdida de valor que genera la inflación”, comentó Mendoza.

No obstante, la investigación arrojó que el 13% de los encuestados colombianos no ahorra ni separa dinero actualmente, siendo más notorio en la población entre los 18 y 24 años y los mayores de 35 años. Las razones que el estudio resaltó por las cuales la gente no está ahorrando en este momento obedecen a situaciones de falta de liquidez: el dinero no les alcanza para ahorrar (54%) y todo se destina para pagar deudas (24%); lo que se convierte en un ciclo vicioso.

Ahora bien, en el panorama real, según los resultados del estudio, se logró identificar que la mitad de los colombianos encuestados (50%) afirmó no tener ningún tipo de dinero, propiedad o algún tipo de activo que les genere alguna rentabilidad. Este dato es similar al de Perú (53%) y menor al de Chile (65%).

Si bien, de los tres estudiados, Colombia es el país con el Índice de Ánimo Inversionista más alto y esto se explica tanto por su optimismo y disposición frente a las inversiones, como por el conocimiento y la familiaridad con productos financieros y de inversión, aún hay oportunidades importantes de mejora.

“Una de las maneras de ir educando a la población para mejorar sus finanzas personales es realizando mucha pedagogía acerca de todas las opciones que existen en cuanto a alternativas de inversión, canales y beneficios, además de explicar cómo las inversiones son una herramienta que ayudan al cumplimiento de metas de forma más sencilla”, concluyó el CEO y cofundador de tyba.

Alternativas de inversión

Con proyecciones inflacionarias por arriba de 5% efectivo anual para el 2021, la más alta de los últimos cinco años, aparecen alternativas de inversión.

Una inflación estimada como una de las más altas en los últimos cinco años y que llega a 5,26% efectivo anual no es tan mala como podría pensarse: da incluso para volcarse hacia productos financieros atados a este indicador, lo que representa una mayor rentabilidad para los inversionistas.

La comisionista de bolsa Acciones & Valores, de la mano del gestor en activos, Pienssa, anunció que los inversionistas podrán tener una adecuada opción para invertir, aprovechando la inflación acumulada en el año, la más alta desde hace cinco años.

Se trata de una opción para todo tipo de inversionistas, que permitirá a quienes deseen invertir en propiedades recibir una renta mensual sin tener que asumir los costos de mantener activos como bodegas y locales comerciales. La ventaja: se trata de inmuebles que se valorizan con la inflación más el rendimiento promedio del fondo, que en los últimos meses es de 6% efectivo anual.

La inversión mínima arranca desde $5 millones y se trata de una opción que permite que la persona pueda invertir en diferentes activos comerciales, de la mano de un administrador profesional especializado en la gestión de inmuebles.

“Es una inversión atractiva, dado que se esperan altos datos de inflación porque hay un aumento en la demanda agregada, también un aumento del salario mínimo y un mayor consumo. Es una inversión que actúa como un seguro contra la inflación”, asegura Santiago Quintero, gerente de la división de activos en la comisionista Acciones & Valores.