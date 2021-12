Los 5 delitos que más aquejan a principales ciudades de Colombia

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) recogió las cifras de los delitos más recurrentes en cinco de las 32 ciudades capitales del país, que evidencian un aumento considerable en la percepción de inseguridad en la ciudadanía, con corte al 31 de octubre de 2021.

El informe se denomina "Seguridad ciudadana: de la percepción a la realidad", el cual tomó como punto de partida la más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE, además de información de otras entidades públicas como la Policía Nacional, el Inpec, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, para analizar el trabajo de las autoridades competentes en cuanto a la prevención y judicialización de los delitos.

El documento expone las cifras de la comisión de cinco delitos: hurto, homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y delitos sexuales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. De estas urbes, Bogotá se posiciona como el lugar con mayor percepción de inseguridad, en tanto que aproximadamente ocho de cada 10 ciudadanos manifiestan sentirse inseguros o muy inseguros en su lugar de residencia.

Homicidios

Se reportaron 11.509 homicidios en el territorio nacional, lo cual equivale a 23 casos por cada cien mil habitantes. Cuatro de las cinco ciudades (Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla) registran una tasa menor al total nacional, mientras que la capital del Valle del Cauca registra la tasa de homicidios más alta.

En Cali se presentó un total de 854 homicidios, mientras que en Bogotá 756, Medellín 264, Barranquilla 232 y Cartagena 141.

Curiosamente el día en que más se presenta este delito es el domingo en Cali (40%), Barranquilla (81%) y Cartagena en promedio, 152% más casos en comparación con cualquier otro día de la semana. En Bogotá los sábados y domingos alcanzaron un promedio del 46%. Y en Medellín el viernes se presentó el 33% de los casos.

En las cinco ciudades objeto de estudio, el uso de armas de fuego ocupa los porcentajes más altos, pero se destacan Cali y Barranquilla con más del 81% de los casos. Entre tanto, las armas blancas o cortopunzantes son el segundo tipo de arma más empleada.

Hurto a personas

Se han presentado 216.394 hurtos a personas en el territorio nacional, lo cual equivale a 424 casos por cada cien mil habitantes. Bogotá, con 1.092 casos por cada cien mil habitantes, ostenta una tasa de más del doble, comparada con el total nacional.

Por su parte, en Barranquilla, Cali y Medellín este indicador oscila entre 624 y 705 casos por cada cien mil habitantes, y de las cinco ciudades solo Cartagena está por debajo de la tasa para el total nacional. ¿Qué armas se emplean en la comisión de este delito? Si bien en el 51,4% de los casos registrados en el país no se usaron armas, en Barranquilla al menos el 59% de los casos reportaron el uso de armas de fuego y en Cartagena el 39%.

En Bogotá se reportaron 66.170 casos. Las franjas horarias en las que más se comete este delito son entre 5 a.m. y las 5:59 a.m., entre las 10 a.m. y las 12:59 p.m. y entre las 6 p.m. y las 8:59 p.m.

En Medellín se presentaron 13.978 casos. Las franjas horarias más frecuentes para cometer estos delitos fueron entre las 6 a.m. y las 7:59 a.m. y entre la 5 p.m. y las 7:59 p.m.

En Cali se registraron 11.116 casos. Las franjas del día fueron entre las 10 a.m. y las 12:59 p.m. y entre las 6 p.m. y las 7:59 p.m.

En Barranquilla hubo 5.835 casos entre las franjas de 6 a.m. a las 7:59 a.m., de las 10 a.m. a las 11:59 a.m. y entre las 6 p.m. y las 7:59 p.m.

En la Heroica fueron reportados 3.227 casos. Las franjas, entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m. y entre las 10 a.m. y las 11:59 a.m.

Lesiones personales

En lo corrido del año se reportan 80.602 lesiones personales en el territorio nacional, lo cual equivale a 158 casos por cada cien mil habitantes. Entre las cinco ciudades de referencia, solo Medellín y Barranquilla presentan una tasa menor al total nacional. Por su parte, este fenómeno tiene mayor incidencia en la capital del país, que registra 231 casos por cada cien mil habitantes.

Con excepción de Bogotá, en las demás ciudades los casos de lesiones personales concurren en mayor proporción con el uso de armas contundentes: 65,6% en Medellín, 62,7% en Cali, 78,9% en Cartagena y 64,8% en Barranquilla. Por otro lado, las armas blancas o cortopunzantes prevalecen entre el 7,8% y el 15,6% de los casos registrados en las cinco ciudades, mientras que las armas de fuego tienen menor participación al interior de Bogotá, Medellín y Cartagena, en comparación con Cali y Barranquilla.

Las cifras muestran que en Bogotá hubo 14.356 casos, en Medellín 2.509, en Cali 3.247, en Barranquilla 1.385 y en Cartagena 1.394.

Violencia intrafamiliar

Se reportaron 98.330 hechos de violencia intrafamiliar en el territorio nacional, lo cual equivale a 193 casos por cada cien mil habitantes. Entre las cinco ciudades de referencia, solo Cartagena y Barranquilla presentan una tasa menor al total nacional. Por su parte, este fenómeno tiene mucha mayor incidencia en Bogotá y Medellín, con más de 300 casos por cada cien mil habitantes.

Con excepción de la capital de Antioquia, la mayor proporción de los hechos de violencia intrafamiliar al interior de estas ciudades concurre sin el uso de armas; sin embargo, en Cali y Barranquilla, al igual que en Medellín, una fracción importante de estos hechos reportan el uso de armas contundentes. Un elemento adicional para destacar es que el 74,7% de las víctimas de este delito en las cinco ciudades corresponden a mujeres.

De esta manera, en Bogotá ocurrieron 21.813 casos, en los cuales el 74% de las víctimas fueron mujeres; en Medellín sucedieron 6.581 casos, en los que el 79% de las víctimas fueron mujeres; en Cali se reportaron 3.714 casos en el que el 77% de las víctimas fueron mujeres; en Barranquilla 1.238 casos, de los cuales el 78% de las víctimas fueron mujeres y en Cartagena 1.516 casos, de los cuales el 78% de las víctimas fueron mujeres.

Delitos sexuales

Este año, con corte al 31 de octubre de 2021, se reportan 25.069 delitos sexuales en el territorio nacional, lo cual equivale a 49 casos por cada cien mil habitantes. Entre las cinco ciudades, solo Cali y Barranquilla registran una tasa por debajo del total nacional, mientras que en Bogotá y Cartagena este indicador es de 57 y 50 casos por cada cien mil habitantes, respectivamente. Por su parte, Medellín registra la tasa de delitos sexuales más alta.

En Bogotá poco menos de la totalidad de los delitos sexuales registrados en lo corrido del año ocurrieron sin el uso de armas, y de las cuatro ciudades restantes, en Cali y Medellín más de la cuarta parte de los casos involucraron el uso armas contundentes, mientras que en Cartagena prevalece el uso de armas blancas o cortopunzantes. Un factor adicional para destacar es que, para el grupo de las cinco ciudades, el 82,4% de las víctimas de estos delitos corresponden a mujeres y cerca del 57% son menores de edad.