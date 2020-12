"Por ningún motivo deberá haber reuniones de más de 10 personas"

Ayer al finalizar el día la alcaldesa Claudia López hizo cuatro recomendaciones muy puntuales y socializó tres medidas que comenzaron a funcionar a partir de la media noche.

En primer lugar, solicitó que las novenas se hagan virtuales, bajo el precepto de que las mismas son nueve días seguidos de interacción, lo que es insostenible en materia de cupo epidemiológico.

“Les rogamos que hagan las novenas virtuales. Le rogamos a ese 12% de personas que planean hacer novenas presenciales no hacerlas. Son 9 días seguidos de reuniones y hay que ser claros: no aguanta la capacidad epidemiológica de la ciudad para tener reuniones nueve días seguidos de riesgo. O nos gastamos el cupo en las novenas o en Navidad y Año Nuevo, pero para ambas cosas no alcanza. Esa es la primera recomendación de la Alcaldía”, precisó López.

Ahora bien, qué le preocupa a la ciudadanía según un estudio realizado por la institución: el 10% de la gente dijo que hará reuniones con su círculo familiar más estrecho (menos de cinco personas); el 54% indicó que tendrá reuniones pequeñas (de 6 a 10 personas), “pero el 35% de la gente piensa hacer reuniones de más de diez personas. No hay cupo epidemiológico para correr ese riesgo. En ningún caso debe haber reuniones de carácter familiar de más de 10 personas”.

Ante esta perspectiva, aunque el plan A es que todo sea virtual, el plan B de la Alcaldía es que sea solo del núcleo familiar y por eso la mandataria solicitó, en una segunda medida, que no haya reuniones de más de diez personas (las cuales deberán hacerse manteniendo el uso del tapabocas y todas las demás medidas de bioseguridad), “en ningún caso”.

“Es un riesgo totalmente innecesario que puede generarnos situaciones que lamentar. Y no por temor a colapsar el sistema hospitalario; no hay riesgo para que ello ocurra. Pero sí hay riesgo de contagio y de mortalidad en los círculos familiares. Queremos proteger a la familia. El sistema hospitalario goza de buena salud”, añadió la mandataria.

En una tercera medida, para las personas que decidan reunirse, ojalá solo con su núcleo familiar este 24 de diciembre, el Distrito decretó el aislamiento voluntario de 8 días para evitar el contagio de personas durante encuentros familiares.

Y en una cuarta medida, el 22% de los encuestados planea salir de Bogotá a celebrar las fiestas por fuera de la capital. “Eso es mucha gente y no queremos causarle riesgo a otros municipios. Por eso les pido que viajen con cuidado”, precisó López.

Medidas formales decretadas desde anoche

Y en materia de medidas, la alcaldesa se adhirió y respaldó la decisión del Gobierno nacional de suspender los procedimientos quirúrgicos que se pueden aplazar para liberar el sistema hospitalario y de unidades de cuidados intensivos.

En Bogotá no habrá más venta de bebidas alcohólicas como acompañamiento de las comidas en establecimientos públicos, y la ciudad deberá seguir estrictamente el protocolo de la estrategia DAR de Detectar, Aislar y Reportar apenas sientan síntomas.

“¿Por qué no hacerlo restrictivo? Porque el 72% de los voluntarios está dispuesto a hacerlo voluntariamente. Lo que ha cuidado a Bogotá es la cultura ciudadana y la cultura del cuidado: eso es lo que nos ha cuidado. Ninguna de las medidas que nosotros hemos tomado hasta ahora como la cuarentena general o por localidades, se ha cumplido porque les pusimos un policía al lado a cada ciudadano, no. Se ha cumplido por la conciencia, por el cuidado y por la cultura ciudadana de Bogotá y ha funcionado. La gente lo que necesita son instrucciones precisas”, dijo la alcaldesa mayor, Claudia López.

Ahora, solo el 23% de las personas consultadas por la Alcaldía dijeron que harían una reunión familiar, y a ese porcentaje de personas, precisó la mandataria, “le estamos recomendando que se aíslen desde mañana, y especialmente a los miembros más jóvenes de las familias, que son quienes tienen más riesgo de contagiar a sus papás y abuelos”.

Ocupación de UCIs

Con este escenario en mente, López precisó que la Alcaldía cree que estas medidas son suficientes, especialmente dado el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que tiene en estos momentos la ciudad, que ayer al cierre de esta edición estaba con un porcentaje de ocupación del 73.2% para todas las camas UCIs que tiene el Distrito, y en un 55.9% para las unidades destinadas a pacientes covid-19 positivos.

De hecho, la alcaldesa respondió a EL NUEVO SIGLO que la estrategia del Distrito para mantener liberadas las unidades de cuidados intensivos será a través de la suspensión de los procedimientos quirúrgicos y reprogramarlos para enero.

“Eso nos permitirá tener una mayor disponibilidad porque a la gente le siguen dando diferentes cosas que requieren intervenciones que se programan. Pero a partir de hoy suspendemos toda intervención quirúrgica no indispensable, la reprogramamos para después del 15 de enero, con lo cual vamos a tener menos presión y menos uso de las 2.200 UCIs que hoy tenemos disponibles y lo haremos, insisto, como medida de precaución. No hay ningún riesgo de colapso hospitalario ni mucho menos de cuidado intensivo en Bogotá”, aclaró a EL NUEVO SIGLO la mandataria.

Durante las últimas semanas en Bogotá ha habido un aumento en los casos activos de covid-19, especialmente en las localidades de Tunjuelito, Usaquén, Suba y Chapinero, y se ha registrado un ligero incremento en la tendencia de hospitalización diaria y ocupación de unidades de cuidados intensivos en los primeros días de diciembre.

Por lo mismo, es imperativo que la ciudadanía se cuide, se regule y cumpla con todas estas medidas decretadas por la alcaldesa.