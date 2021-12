El dólar volvió a rozar cotización de los $4.000

Los vaivenes de la oferta y demanda y el comportamiento del covid tanto en el país como en el mundo, hicieron que la cotización del dólar se trepara otra vez por encima de los $4.000 y alcanzará en el mercado cambiario un precio máximo de $4.006, para luego cerrar en $3.936.

Con ese cierre la divisa se incrementó $50 frente a los $3.886 de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día anterior.

En la jornada, el precio mínimo del dólar hoy fue de $3.900, mientras que el máximo se situó en $4.006.

No se puede pasar por alto que la llegada del coronavirus al país, en marzo del 2020, puso a los colombianos a pagar por un solo dólar un máximo cercano a los $4.154, quizás uno de las más altos en la historia cambiaria del país.

Pero los analistas no creen que un precio de estos se repita, por lo menos, en lo que resta del año, pese a que los nuevos brotes de covid-19 que azotan a algunos países de Europa están ejerciendo una fuerte presión sobre el dólar en esa región del mundo y que, a nivel Latinoamérica, el proceso electoral de Chile sigue gravitando sobre el desempeño de esta divisa en la región, incluido Colombia.

Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza Valores, dijo que “por encima de $4.000 me parece difícil este año. No me parece muy consistente porque Colombia no está en una situación como la de Chile o Perú, porque aún hay situaciones (en el país) que no se han desarrollado desde el punto de vista político. Pero tampoco veo al dólar por debajo de $3.750, porque nos encaminamos hacia un proceso electoral difícil”.

En lo que va corrido del 2021, la tasa de cambio en el país se ha encarecido en $491, lo que deja al peso colombiano con una pérdida de valor del 14,3% frente al dólar, una de las más altas entre las monedas emergentes, grupo del cual también hacen parte el peso argentino, la lira turca y la divisa venezolana, por mencionar solo unas.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, sostuvo que entre las razones que han motivado esta última alza de la divisa en Colombia se encuentran, precisamente, la fortaleza del dólar respecto a las monedas fuertes como consecuencia de las medidas de confinamiento en varios países de Europa.