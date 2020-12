López invita a aislamiento voluntario antes de Navidad

"Cualquiera que quiera verse con sus papás o con sus abuelos debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre", así lo recomendó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una entrevista con 'Noticias Caracol'.

La mandataria aseguró que desde el próximo miércoles, las personas que deseen compartir en reuniones familiares pequeñas, con medidas de bioseguridad como ventilación, tapabocas "deberían estar asilándose para no poner en riesgo a sus mamás, a sus papás y a sus abuelos".

Entre tanto, López recalcó la importancia del autocuidado en medio de la pandemia del covid-19 y reiteró que los ciudadanos deben continuar con los pasos de la estrategia DAR, es decir, detecto, aislo y reporto.

En ese sentido, indicó que hay tres acciones concretas que se deben seguir para evitar riesgos en la época decembrina y en general. La primera es seguir con los protocolos de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas, el frecuente lavado de manos y el distanciamiento social.

Como segundo punto, la alcaldesa aseguró que las personas que presenten síntomas tienen la obligación de aislarse inmediatamente, reportarse a su EPS y reportar a sus contactos y finalmente, como tercer punto recomendó mantener cuarentena antes de las festividades.

Por otro lado, López reiteró la importancia de la responsabilidad de cada capitalino, teniendo en cuenta que a la fecha Bogotá es la región con más casos de coronavirus con 405.649 contagios y actualmente cuenta con un 56% de ocupación de camas de cuidados intensivos.

"Si no tenemos estas tres medidas de autocuidado concretas ponemos en riesgo, no solamente al sistema hospitalario, sino que esta navidad no nos termine costando los papás y los abuelos", puntualizó.