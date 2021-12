¿Quiénes encabezarán las listas a la Cámara por Bogotá?

En el 2022 se elegirá nuevo Congreso de la República y, cuando culmina la fecha para la inscripción, ya se tiene un balance de quiénes encabezarán las listas para aspirar a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, que tiene 18 escaños en esta célula legislativa. Algunos representantes intentarán reelegirse, mientras que varios exconcejales de nueva y de vieja data buscarán hacer parte de esta corporación.

Con la renuncia del concejal del Centro Democrático Andrés Forero al Concejo de Bogotá, quedó confirmado el rumor que desde hacía más de seis meses venía sonando, pero que no se había materializado: él sería la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el partido al que siempre ha estado afiliado.

Otra de las cabezas de lista de la bancada de Bogotá que ya está confirmada es la de la Alianza Verde, un partido político que no ha tenido los días más fáciles. Se trata de la representante a la Cámara por esta colectividad, Katherine Miranda.

“He tomado la decisión de quedarme en la Cámara de Representantes aquí en Bogotá. Mi partido, por unanimidad, reconoció los logros que hemos hecho durante estos tres años y medio. Somos cabezas de lista y ustedes saben que yo no soy ni de maquinarias ni de dinero. La única opción que tenemos para llegar al Congreso son ustedes: la ciudadanía”, indicó la representante.

Vale mencionar que cuando EL NUEVO SIGLO habló con ella el pasado 29 de agosto, la representante tenía claro que quería permanecer en el Congreso de la República pero aún no tenía claro en cuál Cámara. “Me voy a reelegir. Aún no sé si encabezo la lista a la Cámara por el partido Verde, o si decido dar el salto al Senado. Esa es una decisión que aún no he tomado”, aseguró en aquel entonces la representante.

Pacto Histórico

Un tercer nombre que ya está definido es el que encabezará la lista del Pacto Histórico, conformado por Colombia Humana, la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Democrática Amplia (ADA) y el MAIS. Se trata de David Ricardo Racero, actual representante a la Cámara y quien, desde el 2018, ha hecho parte de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público.

Un cuarto nombre que ya está confirmado es el de la exconcejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien alcanzó a dejar una carta radicada ante el Concejo para que agende nuevamente el Plan de Ordenamiento Territorial bajo la teoría jurídica de que los impedimentos y las recusaciones suspenden los términos administrativos.

“Hemos emprendido este nuevo reto en aras de llegar a la Cámara de Representantes para seguir trabajando por Bogotá, para seguir defendiendo a los bogotanos del mal gobierno que tiene la ciudad. Seguiremos trabajando desde el Congreso para sacar adelante las reformas que necesita el país y también para ser la voz y la representación de las libertades individuales y defender la democracia”, sostuvo a este Diario la aspirante a la Cámara Carolina Arbeláez.

La cabeza de lista de los conservadores, en alianza con el partido de La U, estará liderada por el actual representante a la Cámara Juan Carlos Wills. Si bien es cierto que este nombre ya venía sonando con fuerza, este lunes el representante lo confirmó. “Seguimos construyendo un mejor futuro para la ciudad de Bogotá. Nuestro compromiso es con la comunidad, gracias por todo el apoyo. Somos cabeza de lista por el partido Conservador junto al senador Efraín Cepeda”.

Otro de los políticos que encabezará lista a la Cámara para hacer parte de la bancada por Bogotá es David Fernando Cote por el partido político Colombia Justa y Libres, quien le agradeció a los concejales de Bogotá por este partido, Marco Acosta y Emel Rojas, por su apoyo.

“Gracias al concejal Marco Acosta y a todo el equipo que por más de un año y 11 meses me han recibido y apoyado en este camino de servicio por nuestra ciudad. Emprendo mi camino hacia la Cámara de Representantes por Bogotá con gratitud y alegría”, indicó quien se desempeñó en dos ocasiones como edil de Engativá.

Por el lado del Nuevo Liberalismo, que hizo un despliegue bastante amplio para dar a conocer a quienes encabezarían las respectivas listas tanto a Senado como a Cámara de Representantes, la exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño, será el primer número para la Cámara baja.

Y, por último, la cabeza de lista por el partido Liberal será la exconcejal Martha Ordóñez, mientras que la cabeza del movimiento político Salvación Nacional será María Carolina Restrepo Cañavera.