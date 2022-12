Exportaciones agrícolas ascendieron a US$3.803 millones

Las ventas colombianas del sector agrícola hacia Estados Unidos se contabilizaron en US$3.803 millones en los primeros diez meses de este año, un crecimiento del 35 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando fueron US$ 2.819,4 millones y, al mismo tiempo, es el mayor incremento interanual que se ha dado en el intercambio comercial de ambos países en el histórico disponible por el DANE.

“El sector agrícola es el principal jalonador del comercio bilateral presentando un crecimiento sostenido durante todo el año, hasta octubre y el potencial persiste. En un reciente estudio que realizamos en AmCham Colombia, encontramos que solo el sector agroindustrial, es decir, productos con algún valor agregado pueden crecer hasta 250 % en la próxima década hacia Estados Unidos y con oportunidades para diferentes zonas del país”, señaló María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia.

Frente a los flujos de enero y octubre de 2020, el repunte fue del 61 % cuando totalizaron en US$ 2.362,9 millones; y del 60% comparado con el ejercicio precedente de 2019, contabilizado en US$2.378,9 millones. El sector agrícola sigue siendo el principal sector de comercialización entre Colombia y Estados Unidos, y en lo corrido de este año, hasta octubre, este rubro ha representado el 59 % de las exportaciones no minero-energéticas (NME).

En línea con lo anterior, las ventas NME representaron el 51 % de la canasta total y se registraron en US$ 6.402,1 millones entre enero y octubre de 2022, mostrando un crecimiento de 21 % comparado los resultados de enero y octubre de 2021, que fueron de US$5.301,7 millones. El repunte frente el mismo periodo de 2020 fue de 48 % cuando totalizó en US$4.362,2 millones y un alza de 58 % comparado con el mismo escenario de 2019, de US$4.062,3 millones.

“El rubro no minero-energético debe ser un escenario priorizado por el sector público-privado para que las oportunidades existentes se puedan alcanzar. Se deben impulsar acciones que permitan al empresariado generar empleo y que, al mismo tiempo, la productividad sea el enfoque transversal de un propósito conjunto y de largo plazo como son las exportaciones”, indicó Lacouture.

Al mirar por productos, dentro de este rubro los principales crecimientos se dieron en metales y manufacturas creciendo 58 % al pasar de US$355,0 millones entre enero y octubre de 2021 a US$ 560,7 millones en el mismo tiempo de este año; café, té y especias pasó de US$1.039,0 millones en los primeros diez meses de 2021 a US$1.488,0 millones, un repunte de 43,2 %; azúcares y confites alcanzó cifras por US$108,5 millones y se alzó 42,7 %.

También, alimentos, bebidas y tabaco (+39,8 %); productos químicos (+38,3 %); autopartes (+36,7 %); productos de fundición de hierro y acero (+32,6 %); pescados (+32,4 %); papel y sus manufacturas (+29 %); insumos de maquinaria eléctrica (+28,3 %); flores (+28,2 %); vegetales (+27,8 %); frutas (+26,3 %); plásticos (+16,9 %); cueros y sus productos (+12,7 %); y confecciones (+5,4 %).

“Aún persisten retos y tiene potencial para seguir aprovechando el acuerdo comercial sobre todo en productos con valor agregado y en bienes intermedios, al ser Estados Unidos un gran demandante de estos insumos”, aseguró la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia.

Cabe señalar que las exportaciones totales hacia Estados Unidos registraron valores por US$12.485,4 millones, de los cuales US$6.083,3 millones fueron de petróleo y sus derivados. Por su parte, las ventas a todo el mundo fueron de US$ 48.041,6 millones, siendo el rubro ME el de mayor proporción por valor de US$ 27.021,4 millones entre enero y octubre de 2022 y las del NME fueron de US$ 21.020,2 millones.

De acuerdo con AmCham las exportaciones agroindustriales de Colombia se han convertido en el renglón más importante dentro de las no minero-energéticas en el comercio con Estados Unidos.

Más de 20 productos del sector agroindustrial que cuentan con la homologación sanitaria por parte de Estados Unidos han aumentado sus ventas a ese país en 289,3 % desde que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países entró en vigencia hace 10 años, ratificando el potencial que tiene esta industria en la reactivación económica, en la generación de empleo y diversificación de las exportaciones no minero energéticas, según un análisis de AmCham Colombia.

Frutas, preparaciones alimenticias, azúcares y productos de confitería, pescados, preparaciones de hortalizas, grasas y aceites vegetales y productos de panadería forman parte de los productos con mayores crecimientos en las exportaciones a Estados Unidos, sin incluir productos tradicionales como café, flores y banano que ya tienen un mercado consolidado a nivel internacional.