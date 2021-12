Colombia superó los 60 millones de vacunas aplicadas

Colombia superó los 60 millones de dosis de vacuna contra el covid-19 aplicadas en todo el país, resaltó este sábado el Presidente Iván Duque Márquez, quien hizo un llamado a los colombianos a acudir masivamente a vacunarse.

Así lo manifestó el Jefe de Estado en la isla de Providencia, donde realizó un recorrido por las obras de reconstrucción de los estragos causados hace un año por el huracán Iota, en compañía de funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

“En este momento tenemos vacunas suficientes. ¿Qué es lo que necesitamos? Brazos. Y por eso el mensaje es que la ciudadanía acuda masivamente a esa vacunación”, expresó el Mandatario.

Señaló que “Colombia está avanzando en primeras dosis y (…) una meta que hemos establecido es poder llegar casi al 80% del país con una dosis, terminando este año”.

Recordó que, en segundas dosis, el país se fijó la meta de llegar al 70%, que ya está cerca de cumplirse, “pero se están presentando en algunas ciudades rebrotes en personas que no han recibido el refuerzo, lo cual obliga a acelerar ese refuerzo o booster para mayores de 50 años con el fin de prevenir mortalidad”.

“La meta sigue, porque queremos que la gente vaya y se vacune, pero sí estamos haciendo también ese énfasis en reforzar con ese booster o refuerzo a las personas mayores de 50 años”, expresó.

Subrayó que “en este momento no hay excusa para no vacunarse. Y, es más, ahora que vienen épocas de festividades, con más razón. Eso no les quita a las personas nada de tiempo; salvan vidas, van a estar reunidos en familia, van a estar con los abuelos, con los tíos, con los padres. Qué mejor que llegar a los espacios familiares con total seguridad”, concluyó.