Las 6 recomendaciones de expertos para cuidar sus finanzas

Expertos en temáticas de finanzas personales de Protección entregaron los seis consejos principales para que las personas afronten este final de año con precaución.

La prima

1. Invertir la prima en el pago de deudas o en un fondo de imprevistos: el primer consejo es no ver la prima como un dinero extra para gastar. Lo recomendable es usar esta prestación para ponerse al día con las deudas y así comenzar el 2021 con el pie derecho en términos económicos. Si no se tienen deudas, se sugiere olvidar que se cuenta con ese dinero y destinarlo a comenzar un fondo de imprevistos para contar con seguridad financiera el próximo año.

2. Al hacer las compras navideñas recordar la regla de oro de no adquirir cosas innecesarias: el cierre de año está lleno de promociones y ofertas, pero la decisión más sabia es siempre preguntarse si la compra que se realizará realmente responde a una necesidad o simplemente a un lujo o placer.

El gasto

3. No gastar de lo que no se tiene: la invitación principal es para que las personas no se gasten la prima incluso antes de contar con ella, o para que aquellos que ya se la gastaron no acudan a préstamos o deudas para seguir realizando compras que probablemente podrían esperar. El mejor consejo en esta época es cuidar los gastos.

4. Reflexionar sobre los aprendizajes del año y ser agradecidos: el 2020 ha representado un año para valorar y agradecer lo que antes se daba por sentado, hoy tener la oportunidad de compartir en familia es el más grande e invaluable regalo. Partir de esta realidad permitirá entender que muchas de las cosas que se anhelan, realmente no responden a una necesidad, ni son tan importantes como pareciera en primera instancia.

Alternativas

5. Valerse del ingenio y la creatividad a la hora de regalar: hoy más que nunca existen muchísimas alternativas para pensar en un buen regalo, basta con ver un tutorial para realizar un detalle personalizado, que puede llegar a tener mucho más valor que cualquier producto del mercado. Por otro lado, este es el mejor momento para apoyar todos los emprendimientos que han perdurado o han nacido durante la cuarentena, y que ofrecen bienes y servicios para todos los gustos y presupuestos.

6. Realizar un balance de año y una planeación 2021: cerrar el 2020 teniendo claridad sobre cuáles fueron los ingresos y los gastos, para conocer cómo se termina el año y así determinar las acciones encaminadas a alinear las finanzas personales según los propósitos para el 2021, dentro de los cuales se debería incluir los cambios de comportamiento donde se identifican mayores gastos.