Horacio José Serpa no aspirará al Congreso en 2022

El senador Liberal Horacio José Serpa, hijo del también senador fallecido Horacio Serpa, no aspirará al Congreso por el Partido Liberal para 2022.

“Después de tres años y medio, (…) he tomado la decisión de no aspirar al Senado para el periodo de 2022 – 2026", Serpa anunció que los motivos de su decisión se fundamentan en que "El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos una propuesta real al país".

En el mismo comunicado aseguró que actualmente dentro del Partido Liberal hay un permanente "maltrato para los no gaviristas" y añade que "Aquí sí hicieron trizas el partido”.

Lo cierto es que Serpa es una importante pérdida para el liberalismo, que tampoco tiene candidato a la Presidencia después del ‘divorcio’ de César Gaviria y Alejandro Gaviria.