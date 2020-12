Bogotá: a medias se aprueba proyecto sobre emergencia climática

Tras ocho horas de discusión el Concejo y el Distrito llegaron a un particular consenso político: el Cabildo aprobó el proyecto mediante el cual se decreta en Bogotá la emergencia climática (Proyecto 252 de 2020), luego de que la Administración le pidiera a la plenaria que rechazara las objeciones hechas por la misma Alcaldía en días pasados y una de las cuales estaba relacionada con adquirir a mediano plazo una flota para la capital 100% eléctrica.

Esto quiere decir que el proyecto como se presentó pasará a sanción de la Administración, pero a más tardar en enero esta le presentará al Concejo de Bogotá un nuevo documento que deberá especificar los elementos técnicos y financieros para que la ciudad pueda cumplir la meta de adquirir buses de energía limpia.

“Como no es posible retirar las objeciones, en este ejercicio de confianza con todos los que impulsaron esta iniciativa, la propuesta que les hacemos a todos ustedes es que la Administración sancione el acuerdo, y que ese problema de confianza lo resolvamos en el Cabildo para que ese componente de movilidad limpia sea absolutamente viable técnica y financieramente realista”, comenzó por explicar el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Posteriormente, el funcionario le propuso al Concejo trabajar de manera conjunta para que en enero se le pueda presentar a la ciudadanía una normativa que incluya los elementos tanto técnicos como financieros y sus respectivas fuentes para que eso sea posible. Con esta posibilidad sobre la mesa, con 42 votos totales, los 42 concejales votaron rechazar a las objeciones, y por eso ahora el proyecto pasará a sanción.

Sin entrar a considerar lo particular de la solicitud de la Administración y la forma en la que procedió frente a este proyecto, una pregunta subsiste: ¿De qué servirá sancionar este proyecto si otro deberá seguirlo? En otras palabras: ¿De qué sirvió que este jueves pasara a sanción un proyecto que en enero será corregido por otro?

Futuro proyecto

Sobre este tema, el concejal de Centro Democrático, Andrés Forero, en conversación con EL NUEVO SIGLO expresó que “la Administración se vio perdida y para tratar de limitar el costo político y mediático salieron con esto. Pero la alcaldesa pudo haber hecho todo esto tras bambalinas. Esto demuestra un pésimo manejo político porque van a sancionar un proyecto que otro lo va a detallar. Eso es falta de planeación, de disciplina y de seriedad”.

Adicionalmente, Forero dijo que muchos colegas suyos “están tratando de lavarle la cara a la Administración diciendo que este es un acto de gallardía y yo por el contrario pienso que esto refleja la improvisación y la falta de planeación por parte de la Administración Distrital. Aquí nos están diciendo que este es un ejercicio de confianza y que era inédito que se llegara a un acuerdo entre el Concejo y la Alcaldía pero eso siempre pasa, acuerdos siempre se logran”.

“Lo que yo sí creo que es inédito es que esta Administración presente objeciones de esa naturaleza a una corporación como el Concejo de Bogotá, y que después salga a pedirles que las rechacen. Eso sí me parece inédito”, añadió.

Por otro lado, Forero cuestionó el tipo de proyecto que van a traer y advirtió que la Alcaldía podría sugerir un aumento de impuestos para asumir el reto de tener una flota 100% eléctrica.

Por su parte, el concejal de la Alianza Verde Diego Laserna, calificó la comunicación de la Administración con el Concejo como terrible y dijo que “lo que se aprobó fue un objetivo. La base de la discusión es un punto bastante abstracto: que en 2022 no hayan buses que usen combustibles fósiles. El proyecto que se acordó y que se presentará mirará cómo se hace eso viable y será un proyecto que mirará cómo conciliar ese objetivo y ver si es financieramente viable”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Faltó agenda

En otro orden de ideas, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, dijo que no había nada que celebrar pues la irresponsabilidad del Gobierno llevó a que el día de ayer no se pudieran aprobar ninguno de los proyectos de los demás concejales. Adicionalmente, la cabildante cuestionó que todos sus compañeros le hubieran hecho caso al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. “Es fatal lo que pasó hoy en el Concejo de Bogotá y en detrimento de los otros proyectos de los concejales”, precisó.

En esto coincidió el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien dijo que no tenía presentación y que era muy complicado que para votar a favor o en rechazo de una objeción, “haya que pedirle permiso a la Administración. Nosotros no somos firmones y me parece lamentable que algunos estén esperando el visto bueno de la Administración para definir el sentido de su voto”.

Indicó además que a esta 'Alcaldía verde', de la anticorrupción y alternativa le quedó muy mal objetar este documento, mientras sostiene que los Transmilenio por la Séptima y por la 68 serán eléctricos.

Una visión optimista

Por su parte, de acuerdo con la autora del proyecto, la concejal de Colombia Humana, Susana Muhamad, esta noticia es buena, sobre todo porque implica un compromiso serio y real para que la declaratoria de una emergencia climática se materialice en acciones concretas y viables.

“A mí sí me alegra profundamente que se vaya a sancionar este acuerdo y que se vaya a sancionar con el numeral 4.1.3 y que tanto el Concejo de Bogotá como la Administración nos comprometamos a trabajar en la comisión accidental y en ese proyecto de acuerdo complementario, para cumplir el objetivo de dicho numeral”, indicó Muhamad, quien agregó que ahora el Cabildo tiene una responsabilidad política para sacar adelante las soluciones que materialicen el cumplimiento de los objetivos contenidos en esta iniciativa.