Denuncian largas filas por escasez de gasolina en Bogotá

Reportaron desabastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio en Bogotá, lo que ocasionó largas filas de carros.

Según algunos ciudadanos, debieron esperar entre 15 y 20 minutos para tanquear su vehículo y en otros casos los conductores no encontraron combustible.

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos también confirmó que en la Planta de Puente Aranda, en Bogotá, se presentaron congestiones de vehículos que no pudieron abastecerse; en las estaciones no hubo gasolina de manera constante y no alcanzó para cumplir con la demanda de usuarios en la zona. La Federación aseguró que está trabajando en el seguimiento a las estaciones a nivel nacional en donde han reportado desabastecimiento, e hizo un llamado a Ecopetrol para que se garantice el servicio.

“Se nos han reportado largas filas en las últimas horas en la planta de Puente Aranda debido al resultado del despacho de combustibles en bajas cantidades y de manera intermitente, jornadas interminables para los conductores de carrotanques que prestan los servicios de transporte a las estaciones, quienes son las más afectados debido a que les ha tocado esperar largas jornadas sin dormir y con el cansancio de muchas horas de viaje, esperando que se les suministre el combustible para continuar con su trabajo”, compartió La Federación a través de un comunicado.

“Es relevante para el sector que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía informe oportunamente a la opinión pública la verdadera situación de crisis que se está viviendo en estos momentos en la región centro del país, producto del desabastecimiento en las plantas mayoristas”, agregó.

Ecopetrol respondió a los señalamientos de la Federación y aseguró que cuenta con suficiente gasolina para distribuir en el territorio nacional. La petrolera explicó que está trabajando con toda su capacidad para ponerse por delante de la situación que se vive en Bogotá y en el centro del país. Además, la empresa compartió que la demanda de gasolina y diésel ha registrado niveles muy altos con respecto al trimestre anterior, por lo que no pueden bajar la guardia.