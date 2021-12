López aprobaría POT por decreto con modificaciones  

Como muchos lo esperaban, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al futuro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y dio a entender que buscará aprobar un proyecto de acuerdo que incorpore una serie de modificaciones, tal vez las propuestas en las ponencias de los concejales ponentes, Germán García y Julián López Sierra. Por lo que dijo, parece que el Palacio Liévano no tiene contemplado retirarlo y presentarlo el año entrante.

“En vista de que el Concejo no tomó una decisión de fondo sobre el POT, vamos a analizar con mucho cuidado cómo podemos lograr que Bogotá tenga un Plan de Ordenamiento Territorial en el que se incorporen muchas de las sugerencias, muy oportunas, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los concejales para este documento urgente que necesita Bogotá para pagar la deuda social y ambiental. Vamos a empezar un análisis muy riguroso de esa decisión, no tenemos un pronunciamiento todavía y vamos a empezar un estudio riguroso de qué alternativas hay. Lo haremos con mucho rigor y con toda la tranquilidad”, indicó la mandataria distrital.

Llama la atención que, dos días atrás, el concejal ponente Germán García había descartado esa posibilidad. Hagamos memoria: hace poco más de una semana, García le explicó a este medio que una de las eventuales salidas que tenía el POT era que se aprobara por Decreto, pero con un pliego de modificaciones; sin embargo, el lunes de esta semana le confirmó a EL NUEVO SIGLO que esa ya no era una opción.

“Esa posibilidad hoy no debe estar en la mesa porque ese pliego no ha sido ni concertado ni conocido por la comisión del Plan. No se ha dado un debate suficiente a ese respecto y por eso exhortamos a la Administración para que lo presente en el 2022 o incluso en el 2023”, sostuvo el cabildante García.

Le puede interesar: Actualizar reglamento del Concejo de Bogotá es prioridad: Abisambra

Renuncias

Dejando de lado lo que ha sido el trámite del POT, en el Concejo hubo una especie de alto en el camino y lo que se vio fue compañerismo y afecto en el marco de la renuncia de los cinco concejales que, a partir del sábado, ya no harán parte de la corporación.

Así, poco después de que se aprobara con 36 votos el proyecto de Acuerdo 512 de 2021, que establece subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá (y que no se liberó de nuevos roces sobre la forma en la que se agendaron las sesiones en este cierre de año), la plenaria tramitó la renuncia de la concejal animalista de la Alianza Verde, Andrea Padilla; de los dos concejales de Cambio Radical, Carolina Arbeláez y Yefer Vega; de la concejal liberal Sara Castellanos y del concejal del Centro Democrático Andrés Forero, quien recibió, pese a las diferencias ideológicas que tuvo con muchos de sus colegas, una ovación de pie por parte de todos los miembros de la plenaria que estaban presentes cuando concluyó su discurso.

La renuncia de la concejal Castellanos no estaba sobre la mesa, pero luego de que no quedara seleccionada para asumir la presidencia del Concejo el año entrante, este jueves le confirmó a este diario que le ofrecieron la cabeza de lista al Senado por su partido, razón por la cual tomó esta determinación.

“Esta fue una sorpresa hasta para mí. Yo estaba aspirando a la presidencia del Concejo y en el momento que no se dio se abrió la puerta y cuando vi que tenía chance me lancé con Clara, que fue concejal ocho años, gran amiga mía. El acuerdo era si nos daban cabeza de lista en el partido al Senado. En tal caso yo lo haría y así se dio. Ahora yo siento que puedo representar a la juventud que se siente inconforme y que no se siente representada en los senadores. No hay senadores jóvenes y yo sería la senadora más joven. Creo que mi tiempo en el Concejo demostró que soy una joven y seria, y eso es lo que quiero llevar al Senado si la vida así me lo permite”, sostuvo Castellanos.

Por su parte, el concejal Andrés Forero, quien con su renuncia confirmó que será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, se despidió con bastante dificultad de una corporación que, en palabras suyas, “siempre será mi casa”.

“He tratado de construir ciudad desde la oposición. Me llevo grandes recuerdos. Esta es una decisión pero la vida es de momentos y hay que saberlos aprovechar. Creo que sigo siendo fiel al mandato ciudadano, creo que puedo seguir trabajando por Bogotá, en este caso desde el Congreso de la República, y claro que quisiera quedarme y seguir participando de los debates en esta corporación. Lo hice hasta el final. Dimos la pelea por el POT hasta el último momento y ya será la alcaldesa la que tome la decisión más acertada para Bogotá. El Concejo de Bogotá será siempre mi casa”, indicó Forero.

Por su parte, Carolina Arbeláez, quien hará campaña para llegar al legislativo, se refirió con especial afecto a la necesaria representación de las mujeres en un Congreso que necesita transformación y dignificación, y “la participación de las mujeres en esta instancia le va a hacer mucho bien. Lo que está en riesgo para Colombia y para el futuro de nuestro país amerita un Congreso responsable, determinante y sólido, será muy necesario para el futuro. Ahí estaremos defendiendo la democracia. Estoy muy orgullosa de haber llegado a ser concejal de Bogotá”, indicó.

El concejal Yefer Vega realizó una síntesis de su paso por el Concejo y de los proyectos de ciudad que dejó, y la concejal Andrea Padilla hizo un llamado a seguir trabajando por los derechos de los animales.

Reemplazos

Ahora bien, ¿quiénes entran en reemplazo de los que se van? La curul de la concejal Castellanos, confirmó la misma cabildante a este Medio, aún está en veremos, pero podría ser ocupada por Venus Albeiro Silva o Jorge Durán. Yefer Vega será reemplazado por César Alfonso García Vargas, y la concejal Arbeláez por Samuel Benjamín Arrieta. El concejal Forero será sucedido por Javier Ospina y la concejal animalista por el actual director del Ipes, Libardo Asprilla.