Lista uribista a Cámara por Bogotá será abierta

Después de la polémica que se produjo en los últimos días por el tipo de lista que presentará el Centro Democrático a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2022, la colectividad confirmó que será abierta.

El director político nacional del Partido, Juan Caicedo, indicó en un comunicado que “varios precandidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá han preguntado sobre cómo será la lista. Me permito informar que será con voto preferente, abierta, como lo ha solicitado la mayoría de los precandidatos”.

Sobre el particular, el representante José Jaime Uscátegui dijo que “ante la decisión del Centro Democrático de abrir la lista de Cámara Bogotá y permitirnos participar en igualdad de condiciones, informo con alegría que sí seré candidato y haré el mayor esfuerzo por continuar representando los anhelos de seguridad y bienestar de nuestras comunidades”.

El Centro Democrático tiene en la Cámara por Bogotá cinco curules que son ocupadas, además de Uscátegui, por Enrique Cabrales, Gabriel Santos, Juan Manuel Daza y Edward Rodríguez. Todos ellos aspirarían a esta Corporación en las elecciones de marzo próximo.

También haría parte de la lista a la Cámara por la capital de la República el concejal de esta ciudad, Andrés Forero, quien para esos efectos renunciaría al Cabildo en las próximas horas.

Se ha dejado entrever que Catalina Serrano, esposa del exministro Andrés Felipe Arias, quien paga una condena por las irregularidades que se presentaron en el programa Agro Ingreso Seguro, estaría entre los nombres que el Centro Democrático postulará a esta Cámara.

Precisamente, los anuncios que se hicieron sobre algunos nombres causaron malestar en Uscátegui, quien considera que los actuales representantes deben tener prelación en la lista que se inscriba.

“Se están barajando varios nombres, todos ellos importantes, pero están desconociendo a quienes ya tenemos un liderazgo desde la Cámara por Bogotá. Por eso he sido claro en que si va a haber un criterio y amiguismo de favoritismo dentro de la lista, y no de mérito y de resultados, prefiero dar un paso al costado y no participar en las elecciones de Congreso del año entrante”, manifestó en esa oportunidad.

No obstante, Uscátegui participará después de que el Centro Democrático confirmara que la lista será abierta.