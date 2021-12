Día de Velitas: 11 muertos y 22 quemados, 12 fueron en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá registró una reducción del 33,3% en el número de personas lesionadas con pólvora en la ciudad durante la celebración de la noche de velitas, pasando de 15 casos en el año 2020 a 10 en la misma fecha del 2021. En el acumulado, se reportaron 12 lesionados con este material explosivo, sumando dos casos reportados en las primeras horas del 8 de diciembre (con corte a las 6 a.m.).

Pese a esta disminución, desde la Administración Distrital se reitera a la ciudadanía que se debe evitar cualquier manipulación, compra o uso de estos elementos, en especial en niñas y niños, para evitar quemaduras, amputaciones o cualquier afectación a la salud de la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte entregado por las instituciones prestadoras de servicios de salud y las atenciones canalizadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a través de la Línea 123, las personas que sufrieron afectaciones en su salud por estos elementos fueron siete adultos mayores de 20 años, con el 58,33% de los casos, y cinco niños y adolescentes de dos, cuatro, 10, 13 y 17 años, quienes representan el 41,66% del total de lesionados.

La mayoría de las afectaciones se presentaron en hombres, con nueve casos (66,66 %), mientras que se reportaron tres mujeres lesionadas (33,33%), y la entidad seguirá monitoreando para identificar posibles nuevos casos.

Con relación a los menores de edad, se activaron las rutas de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para gestionar su manejo integral, y también se abrieron canales de articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para llevar a cabo las acciones legales necesarias.

En cuanto a las localidades de la ciudad donde ocurrieron los casos, la mayor proporción se concentró en Engativá, con el 33,33% (cuatro reportes), seguida de Usaquén y Usme, cada una con el 16,7% (dos casos). También se presentaron personas lesionadas en Chapinero, Kennedy, Suba y Bosa, con un caso en cada una de estas localidades. Los artefactos que generaron la mayoría de las lesiones fueron los totes y los martillos.

Vale mencionar que actualmente se han registrado cuatro pacientes hospitalizados en el área de observación, siete se encuentran en la unidad de quemados y uno de los lesionados solicitó su salida voluntaria del centro médico donde estaba siendo atendido.

La red pública y privada de la ciudad cuenta con 74 camas para la atención de casos de lesionados con pólvora, que se encuentran ubicadas en tres unidades especializadas del Hospital Simón Bolívar, la Fundación Santa Fe y el Hospital de la Misericordia.

A nivel nacional

Durante la celebración del Día de Velitas, deja un balance de 11 personas muertas y 22 quemadas, entre ellas varios menores de edad.

Cali fue una de las ciudades don se se presentó una noche llena de violencia pues seis personas fueron asesinadas en los barrios El Retiro, León XXIII, El Cortijo, Manuel Beltrán, el barrio Obrero y en el corregimiento Montebello, zona rural.

Las víctimas fueron hombres de 19, 20, 24, 26, 30 y 63 años. Ante la oportuna reacción, de la Policía, se logró la captura de dos sicarios y otro presunto responsable de otros homicidios.

Medellin una mujer en Envigado sufrió graves quemaduras con agua hirviendo mientras preparaba la cena navideña. Aunque la mujer fue trasladada a la Policlínica de Medellín, falleció por las heridas. A este caso se le suman tres homicidios con arma de fuego.

Uno de los casos fue un doble asesinato en el barrio Robledo El Diamante. Entre las víctimas está el pensionado del Ejército, Rodolfo López, de 42 años.

En cuanto a quemados por pólvora, la ciudad de la eterna primavera, registró cuatro personas en Laurales, San Javier, Santa Cruz y El Poblado. De los quemados hay dos niños de 14 años.

Por su parte Atlántico registró seis casos de personas lesionadas con pólvora, cinco adultos y un menor de edad.

"Atlántico amaneció con el reporte de seis personas lesionadas con pólvora durante la celebración de velitas, entre ellos, un menor de edad en el municipio de Malambo. Lamentamos esta situación y esperamos que para lo que queda del mes de diciembre no se registren nuevos casos. Seguimos insistiendo en que no hay pólvora inofensiva, que toda pólvora representa peligro y por eso no se la podemos dar a los niños a manipular. También vigilar que no la tomen del piso para evitar intoxicaciones", señaló la secretaria de salud, Alma Solano.

Ante este balance preliminar, las autoridades departamentales y distritales reiteran la invitación a los ciudadanos de llevar las fiestas en paz y evitar el uso desmedido de bebidas alcohólicas, uso pólvora u otros artefactos que puedan ocasionar alguna lesión.