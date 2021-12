Por tiempos se hundió Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Para el próximo miércoles el Plan de Ordenamiento Territorial se iba a hundir. Esto, pasado el medio día era un hecho pues, en la sesión de este martes 11 de los 15 concejales que conforman la comisión del Plan habían dicho que si para mañana se agendaba sesión en la comisión para votarlo, lo harían en forma negativa. Así que ese día, último día de plazo para darle trámite, el Plan de Ordenamiento Territorial se hubiera hundido.

Pero no fue así. Al final los concejales no hundieron el POT y lo que terminó pasando, pese a que hoy el grueso de la corporación solicitó de manera explícita que se citara a comisión para que fueran ellos quienes, en franca votación, tomaran esta determinación para la ciudad, fue que se agotaron los tiempos. ¿Qué pasó?

Pasó que como el concejal Nelson Cubides lo previó, en horas de la tarde del día 89 de un trámite que nunca arrancó a votarse y que se estancó tras la presentación de las ponencias, llegaron dos nuevas recusaciones, lo que hizo que por tiempos, indefectiblemente, se le vencieron los tiempos a este proyecto de Acuerdo.

Una de ellas la radicó el ciudadano Diego Iván Soler en contra del concejal Yefer Vega, y la otra la radicó Ana María Aristizábal Camelo en contra de los miembros de la mesa directiva de la corporación, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), Gloria Elsy Díaz (Partido Conservador) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical).

Ante este nuevo escenario, que varios concejales calificaron de “lamentable”, pues todo el trámite del POT se esfumó en una feria de impedimentos, recusaciones y tutelas, a la Administración Distrital le queda un único camino: el de aprobarlo por decreto, ruta que otrora la alcaldesa electa le pidió al exalcalde Enrique Peñalosa que no tomara.

A este respecto hay que tener una pieza de este intrincado rompecabezas sobre la mesa: hace poco más de una semana el concejal ponente del POT, Germán García (Partido Liberal), le había explicado a este medio que una de las eventuales salidas que tenía el Plan de Ordenamiento era que se aprobara por Decreto pero con un pliego de modificaciones. No obstante, ayer el cabildante le confirmó a EL NUEVO SIGLO que esa ya no es una posibilidad.

“Esa posibilidad hoy no debe estar en la mesa porque ese pliego no ha sido ni concertado ni conocido por la comisión del Plan. No se ha dado un debate suficiente a ese respecto y por eso exhortamos a la Administración para que lo presente en el 2022 o incluso en el 2023. Eso quiere decir que si hay comisión, el POT se hunde. Si no es así, la Administración podría aprobar por decreto lo que la Administración radicó y que sería un gran error”, sostuvo el cabildante García.

Ante este hecho la reacción de la alcaldesa fue concreta: “El tiempo del Concejo es hasta mañana y nosotros esperaremos hasta mañana que se cumpla el plazo. Esperaremos a que se cumpla el plazo”, indicó la alcaldesa Claudia López.

La alcaldía no lo puede retirar

Ahora bien, para entender qué se viene ahora, EL NUEVO SIGLO consultó al concejal y vocero del Centro Democrático Andrés Forero, quien explicó que la Administración no puede retirar el POT, por lo que la única salida restante es la de su aprobación por Decreto, algo que varios concejales temen.

“El miércoles se agotan los 90 días previstos por ley para que el Concejo se pronuncie, pero por reglamento la alcaldesa no puede retirar el proyecto porque ya fueron retiradas las ponencias. Ha sido una imprecisión técnica decirle a la alcaldesa que lo retire, que varios concejales lo han hecho, porque desde que se radicaron ponencias el Distrito perdió la facultad de retirarlo. Técnicamente no se puede”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Andrés Forero.

Acto seguido, el concejal Forero dijo que toda, absolutamente toda la responsabilidad de que este articulado de ciudad se apruebe por decreto, recae única y exclusivamente sobre los hombros de la alcaldesa de la ciudad.

“La ley dice que si el Concejo no rechaza ni aprueba, la Administración Distrital puede sacar por decreto el texto radicado en la corporación respectiva. Como ya no hay pronunciamiento, estamos abocados a una decisión que tiene que tomar la alcaldesa. El balón está solo en su cancha y ella es la que decide si saca o no por decreto el texto que radicó o si no lo saca y lo presenta el año que viene. No es que se haya hundido en el Concejo: es que se agotó el tiempo previsto por ley y la corporación no se pronunció. Pero ella, solo ella, tiene la potestad de sacarlo por decreto”, puntualizó el concejal Andrés Forero.

Por último, el concejal volvió a pedirle a la alcaldesa que atienda las razones que ella misma dio en el 2019 al alcalde Peñalosa para que no sacara el POT por decreto, y dijo que la mandataria debería considerar el hecho de que hoy el grueso de las bancadas lo votaría negativo.

Dos recusaciones en el día 89

Punto aparte, estas dos nuevas recusaciones, ¿a quién le convienen? Fue la pregunta que sostuvieron varios concejales en los últimos días, una de ellas Lucía Bastidas, quien le dijo hace un par de días a este medio que “hay intereses ocultos y la Fiscalía tiene que averiguar quién pone este tipo de anónimos”.

A este respecto, el concejal del Polo Carlos Carrillo fue claro en su lectura sobre las dos recusaciones de la tarde de hoy.

“El único sector que se beneficia con esas recusaciones es la Administración. Hoy 11 de 15 concejales anunciaron que votarían no, y qué casualidad, aparecen dos nuevas recusaciones. Esto solamente puede venir de un sector y es de los sectores afines a la Administración. Nunca sabremos de dónde vinieron pero yo sí quiero hacer una condena enfática a que se quiera dar a entender que quienes recusan son personas cercanas a nuestro proyecto político. Si alguien quiere que mañana se vote soy yo y ya no se va a votar. Seguiremos con la discusión de si la alcaldesa va a cometer la torpeza política de decretarlo o no y qué”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Carrillo.