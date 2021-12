Sigue en vilo aprobación del POT en Concejo de Bogotá

El miércoles se vence el plazo para que el Concejo de Bogotá tramite el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y seis bancadas ya dijeron que, de citarse comisión del Plan, lo votarán negativamente.

El grueso de los concejales solicitaron que se convocara comisión del Plan para votar, y muy probablemente hundirlo, pero aún no se ha determinado la agenda del día. Lo que sí quedó determinado fue una junta de voceros a las dos de la tarde. No obstante, el concejal y presidente de la comisión, Celio Nieves, alcanzó a decir que citaría a comisión.

Al paso de tres meses, la mayoría de los cuales se fueron en tramitar impedimentos, recusaciones y tutelas, este martes estaba agendada la plenaria de la corporación para darle trámite a las últimas de las recusaciones, como de hecho se hizo.

Ante esta incertidumbre, la ciudadanía está en vilo por ver cómo se desarrollará el resto de la semana, pues el Concejo debe sacar tiempo, antes del viernes, para tramitar las renuncias de los concejales que se van, asignar la nueva Mesa Directiva de la Corporación y adelantar el debate de la oposición que falta. Y todo eso sin meter en la colada el hecho de que este jueves se vence el plazo para tramitar el presupuesto del año entrante.

Ante este difícil escenario, varios concejales, temerosos de que la Administración apruebe el POT por decreto, volvieron a solicitar al Palacio Liévano que lo retire. Las alternativas son: que se hunda hoy (dependiendo de lo que se agende), que la Administración lo retire y lo presente el año entrante y que no lo apruebe por decreto, como otrora la mandataria le pidió al exalcalde Enrique Peñalosa que no lo hiciera.

Comisión del Plan

Por lo mismo, varios concejales de Bogotá le solicitaron a la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, que para agende la comisión del Plan, para que la corporación tenga la posibilidad eventual de hundirlo.

“Yo llevo dos periodos en el Concejo de Bogotá y en las dos ocasiones no he hecho parte de la comisión del Plan. Mañana se cumplen los 90 días que la ley le da a este Concejo para pronunciarse a profundidad sobre el POT. Le pido que la comisión de Plan decida qué va a pasar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Le ruego ese grandísimo favor”, dijo la concejal conservadora Gloria Elsy Díaz al despuntar la sesión.

Esto fue secundado por la concejal Carolina Arbeláez, quien dijo que mañana podría agendarse una sesión de la comisión del Plan y que el voto de Cambio Radical será negativo.

“El voto de Cambio Radical, y lo digo como vocera, lo votaríamos negativo para que pueda ser traído el próximo año al Concejo de Bogotá. Hay un pronunciamiento oficial: votaríamos no. La renuncia de concejales podría tramitarse perfectamente el 10 de diciembre. Agendemos comisión de Plan para mañana y demos a la ciudadanía la tranquilidad de que este concejo dio, hasta el último día, todas las garantías con relación a este proyecto de Acuerdo”.

Por su parte, la concejal de Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, hizo la misma solicitud y también anunció cuál sería la votación de su bancada. “Acogiendo la petición de la concejal Díaz, nosotros también anunciamos nuestra intención de voto de bancada: el voto de nuestra coalición será negativo y yo creo que esta corporación le debe dar el derecho a la comisión de pronunciarse. No hay ninguna excusa de no agendar comisión mañana. Pero reitero: en comisión de plan ese será el sentido de nuestro voto”, indicó Muhamad.

Hablan los ponentes

Ahora bien, el concejal ponente del proyecto de Acuerdo alusivo al POT, Germán García, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “si se someten a consideración las tres ponencias, la bancada del partido liberal en pleno, siete concejales, hemos decidido que votaríamos negativamente, incluso la ponencia que yo radiqué de forma positiva”.

Recordando que hace una semana García le confirmó a este medio que una de las eventuales salidas que tenía el POT era que se aprobara por Decreto pero con un pliego de modificaciones, ayer el cabildante dijo que esta ya no es una posibilidad.

“Esa posibilidad hoy no debe estar en la mesa porque ese pliego no ha sido ni concertado ni conocido por la comisión del Plan. No se ha dado un debate suficiente a ese respecto y por eso exhortamos a la Administración para que lo presente en el 2022 o incluso en el 2023. Eso quiere decir que si mañana hay comisión, el POT se hunde. Si no es así, la Administración podría aprobar por decreto lo que la Administración radicó y que sería un gran error”, sostuvo el cabildante.

A este respecto, el concejal Nelson Cubides, también ponente, indicó a este diario que si bien es cierto que en estos momentos el “mal menor” sería que se hundiera, pues ello impediría que la Administración lo apruebe, también fue claro al advertir, con algo de realismo, que si mañana se citara comisión probablemente aparecería otra recusación.

“Debería ser la comisión del Plan la que diga sí o no, pero solo si así lo permiten. Quienes están detrás de todo esto seguramente van a intentar seguir deteniendo el proceso y recusando a concejales. Si se decide la votación mañana varios ya han señalado que votarían no, unos siete, pero hay que escucharlos a todos”, dijo Cubides.

Añadió que siempre tuvo la intención de apoyar este proyecto de ciudad, “pero yo preferiría que se diera el debate. Ahora, ante la falta de tiempos yo sí creo que el mal menor sería que se hundiera para que lo presenten nuevamente”.

¿Intereses de la Administración?

Por su parte, el concejal del Polo Carlos Carrillo coincidió en que en este momento no cabe duda de que "si se vota el POT en la comisión, este ya está muerto, enterrado, negado y la alcaldesa no tendría la facultad de decretarlo, que es lo que está en discusión”.

Añadió que no hay ninguna claridad en qué es lo que decretaría la alcaldesa y eso genera una gran incertidumbre en todos los sectores del Concejo, razón por la cual el acuerdo que está sobre la mesa es el de votarlo de manera negativa.

Por último, lanzó una advertencia sobre el planteamiento realizado por el concejal Cubides, de agendar comisión y que se presente una nueva recusación. “Si llegara a aparecer una recusación, pues sería absolutamente claro de dónde viene. Vendría de un sector afín a la Administración Distrital, que sería la única interesada en este momento para que no se diera la votación en comisión”, finalizó diciendo a este medio el concejal Carrillo, quien una vez más dijo que a nadie le conviene que la alcaldesa decrete lo que radicó. “Es indecretable y hoy el peor de los escenarios”.

Por último, el concejal del Centro Democrático fue claro y contundente: “Si la Alcaldesa saca el POT por decreto, lo hará en contravía del Concejo de Bogotá”.