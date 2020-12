“Inseguridad no es solo un tema de percepción”: Oposición al Distrito

Ayer las bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical, declaradas en oposición a la administración de Claudia López, hicieron un debate de control político en el que se ofreció un balance sobre la seguridad en Bogotá y sobre la forma en la que se han incrementado los delitos en este año de pandemia.

¿Cuál fue el común denominador del debate? La Administración Distrital debe tomar acciones inmediatas frente a la seguridad para ver resultados, y lo que es aún más importante: debe reorientar el discurso. Así mismo, la mayoría de los concejales refirieron la necesidad de articulación con el Gobierno nacional, e hicieron un llamado de atención a la falta de presupuesto para esta cartera en el año entrante.

“Ustedes han tratado de vender la narrativa de que esto es solo un tema de percepción, pero nosotros podemos ver, hay una encuesta bastante reciente del Consejo Nacional de Consultoría, que muestra que el 81% de los bogotanos no se sienten seguros en la ciudad”, dijo el concejal Andrés Forero, quien lamentó la mala comunicación entre la alcaldesa y el secretario y le preguntó directamente a este último si él tiene una comunicación directa con los jefes de estación de policía o "solo con el general Gómez Heredia".

Percepción de inseguridad

De acuerdo con el concejal de Cambio Radical, Julián López, frente a la percepción de inseguridad en la ciudad capital, los hechos no coinciden con el discurso.

“La inseguridad se desbordó. La percepción, el temor y el miedo que viven los bogotanos diariamente es totalmente diferente a los mensajes de tranquilidad que manda la Administración Distrital. Y en los siete días que llevamos de diciembre ya hemos podido ver los mismos ataques por parte de la delincuencia. En Cedritos la denuncia de hurtos y de atracos es pan de cada día a diferentes comercios, apartamentos y bloques enteros. La inseguridad está tomada por diferentes actores que están atacando con cuchillos y diariamente en promedio 636 personas son victimas de algún delito”, indicó en su presentación el concejal de Cambio Radical.

Adicionalmente, dijo que la Administración debe tomar medidas correctivas, e indicó que la alcaldesa Claudia López “borró” lo que prometió en campaña. “En campaña aseveraban una policía inteligente, desmantelar ollas y bandas criminales pero, ¿en dónde se está viendo eso? Lo único que no se ve es seguridad y mucho menos justicia".

Por su parte, el concejal de la misma tolda, Yefer Vega, comenzó por celebrar que las bancadas de oposición coincidan en que la seguridad es el mayor problema que están reclamando los bogotanos, y precisó que lo que más está solicitando la ciudadanía son acciones para contrarrestar la inseguridad.

Vega dijo que no puede ser excusa que algunos indicadores sean más bajos comparativamente con 2019, puesto que este fue un año completamente atípico en todos los aspectos, y refirió que Bogotá es la ciudad que lidera la victimización con un porcentaje del 26,5%, y en lo que corresponde a la percepción de inseguridad, “Bogotá fue la que mayor percepción negativa tuvo con un 81.8%”. Estas cifras refieren la más reciente encuesta de seguridad y convivencia del Dane.

Adicionalmente, el concejal también coincidió en que el discurso de la Administración Distrital cambió frente a este tema. A este respecto, Vega dijo que en Bogotá se registran alrededor de 218 casos de hurto a personas diariamente, descontando los robos que no se denuncian, puesto que “las personas ya no creen en las instituciones porque no hay resultados contundentes ni claridad en las estrategias”.

“Y por el contrario, la respuesta de la Administración Distrital es que la inseguridad sigue disminuyendo y es un tema de percepción. Lo vi ayer en una entrevista que le hizo Yesid Lancheros a la alcaldesa, y en estos momentos las cifras a la gente pueden no importarle: lo que les importa son las acciones y de qué manera se está contrarrestando la delincuencia en Bogotá".

En esto coincidió el concejal de Centro Democrático, Jorge Colmenares quien, como la bancada de Colombia Humana, solicitó un reajuste en la cartera de seguridad.

“Por más percepción que comente el secretario de Seguridad y por más cuarentena que hayamos tenido, la inseguridad está atacando a los bogotanos. Diariamente vemos cómo están robando bicicletas y asesinando a los capitalinos, y el secretario de Seguridad simplemente dice que no veamos noticias. Hoy el debate de la oposición fue sobre la inseguridad y le solicitamos a la Administración Distrital que haga un cambio urgente en esta cartera”, precisó Colmenares.

También habló de la necesidad de mejorar la infraestructura de seguridad alusiva a las cámaras, a la promesa de incorporar 2000 nuevos policías en la ciudad y a un compromiso de Claudia López de afectar la infraestructura de ochentas bandas criminales cada año.

“Yo me pregunto y le pregunto al secretario de Seguridad y a la alcaldesa: ¿cuántas bandas se han desmantelado este año? ¿qué está sucediendo con el aumento de los policías? y por último, ¿sí habrá una articulación con el Gobierno nacional, el ministerio Defensa y la Fiscalía para trabajar por la seguridad de los bogotanos?” cuestionó.

Por su parte, la cabildante de la misma bancada, Diana Diago, se preguntó y le preguntó al secretario porqué en Bogotá están presentándose casos de desmembramientos y tortura. Con la intención de que no se repita en la ciudad la vivencia del Bronx, la concejal pidió respuestas a este respecto. Así mismo, hizo una denuncia frente al exorbitado hacinamiento de las URIs.