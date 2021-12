Se presentaron 30 quemados con pólvora en seis días: INS

En el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la cifra de lesionados por pólvora durante los primeros días del mes de diciembre, se han registrado 30 quemados por la utilización indebida de estos elementos explosivos, y de ellos 11 serían menores de edad, por lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hizo un llamado a los padres de familia para evitar que los niños manipulen este tipo de artefactos.

“Reiteramos el llamado a que el 100% de los departamentos en Colombia expidan el decreto que regula la venta, manipulación y fabricación de la pólvora. No queremos más personas quemadas, no queremos más niños quemados, no queremos este año que personas mueran por eso”, mencionó Lina Arbeláez, directora de la entidad.

En cuanto a la situación por regiones, el departamento del Tolima encabeza el listado con 10 personas lesionadas, de las cuales seis son menores de 18 años. Luego aparecen Antioquia con siete y Magdalena con cuatro, esto debido a una explosión en un establecimiento de comercio de estos productos, que dejó a dos personas muertas.

Le puede interesar: Desmantelada mafia brasileña que delinquía en el Alto Putumayo

“Hacemos un llamado a los padres de familia para evitar que este flagelo de la pólvora siga llegando a nuestros menores de edad. Existe un decreto que debemos cumplir, no cualquiera puede manipular estos elementos pirotécnicos. Si no cuentan con los permisos, no es posible acceder a ellos. Hoy en día donde tenemos más afectados es en los barrios Moderna y Salado”, dijo Johana Ximena Aranda, Secretaría de Salud de Ibagué.

Cabe recordar que en la última medición del Instituto de Salud frente a quemados por pólvora en el Día de las Velitas, “un total de 249 menores de edad también resultaron lesionados ante el descuido de sus padres o acudientes entre 2020 y 2021”, manifestaron.