Denuncian asesinato de líder social en Cauca tras amenazas

El líder social, Guildon Solís fe asesinado este viernes en la noche en Buenos Aires, Cauca, denunciaron organizaciones sociales. Solís lideraba la comunidad Munchique en la que en días pasados se habían cometido dos masacres.

Esta barbarie no para, las comunidades deben defenderse punto.

No se puede seguir suplicando a quien no está dispuesto a escuchar.

