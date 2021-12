Esta semana renunciarían cuatro concejales de Bogotá    

En cuatro días el Concejo de Bogotá deberá darle trámite a las renuncias de los concejales que harán su salto al Congreso de la República, y que por estatutos tienen plazo de gestionar su renuncia antes de que se terminen las sesiones ordinarias, es decir, hasta el viernes 10 de este mes.

Desde el primer semestre de este año había una lista de concejales que estaban sonando con fuerza para hacer el tránsito de edificio distrital a edificio gubernamental, y aunque la lista se fue depurando y nombres que inicialmente sonaron se quedarán los dos años restantes de periodo, tales como los de la concejal Susana Muhamad (Colombia Humana-UP-MAIS) y Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), otros sí es claro que se retirarán durante esta semana.

Se trata de los concejales Andrés Forero, Andrea Padilla, Yefer Vega y muy recientemente comenzó a sonar la concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez, quien le confirmó a este medio que su partido le propuso que lo considerara, pero aún no ha tomado ninguna determinación.

“Tengo invitación por parte del partido a renunciar y a emprender este nuevo reto pero aún lo estoy pensando. No es fácil, pero sí lo estoy pensando porque hay muy pocas mujeres en participación política y creo que para los partidos es importante empoderar mujeres. Hoy tenemos una responsabilidad enorme con el país, pero yo creo que está en riesgo la democracia con la llegada de extremos de izquierda", comenzó por advertir la concejal Arbeláez, quien analizó que, en caso de que gane el candidato presidencial Gustavo Petro, se ponen en riesgo el futuro y el modelo económico del país.

"Gustavo Petro es un aliado de Nicolás Maduro y esos gobiernos de izquierda han traído miseria y hambre. En caso de que gane, se necesitará una oposición en el Congreso seria, que defienda nuestra democracia", añadió la concejal.

Aclaró, y fue reiterativa al respecto, que la invitación del partido es a renunciar y a emprender campaña al legislativo, “pero no me ha invitado como cabeza de lista. Eso sí es un rumor. Cambio Radical no ha decidido quién va a ser su cabeza y me imagino que el partido lo estará meditando”.

Por su parte, el concejal de Cambio Radical Yefer Vega, el único que tiene planes de hacer su tránsito al Congreso, pero no a la Cámara de Representantes sino al Senado, le dijo a este medio de comunicación que él es un huilense que se hizo concejal en Bogotá que no le está faltando a sus electores, pues “yo dije a la gente en 2015 que estaría un periodo, máximo dos, y siempre manifesté que no estaría los dos periodos completos. Y lo mismo digo si tengo la posibilidad de ir al Senado: estaré un periodo, máximo dos. Soy una persona de crecimiento y no me quedaría más de dos periodos en ninguna corporación”.

Añadió que la experiencia en el Concejo fue excepcional, “me enseñó a ser más humano y más sensible frente a los problemas de la ciudad”, y al igual que Andrés Forero, el concejal Vega le dijo abiertamente a la Administración “que es decepcionante la forma en la que han manejado la política en Bogotá y no le dieron ni el lugar ni la relevancia que se merece al Concejo de Bogotá, que es la expresión máxima de representación de los bogotanos. Nos subestimaron y esa subestimación le va a costar a la ciudad costos en donde los bogotanos van a perder”, finalizó el concejal Vega.

Yefer Vega será reemplazado por César Alfonso García Vargas y si la concejal Arbeláez decide irse sería reemplazada por Samuel Benjamín Arrieta.

Recomendación a la Alcaldía

El primero en sonar desde comienzos de este año fue el concejal del Centro Democrático Andrés Forero, quien en principio será sucedido por Javier Ospina, un exedil de la localidad de Los Mártires. En principio, pues el concejal aún no ha radicado su carta de renuncia y todo puede cambiar a última hora.

Dicho esto, el concejal hizo un balance de estos dos años como concejal en el marco de la Administración de Claudia López, y fue claro al advertir que “en mi sexto año como concejal, nunca había visto un relacionamiento tan pobre entre una administración y el Concejo de Bogotá. En la alcaldía de Enrique Peñalosa nunca vi una relación tan tensa y tan mal manejada”.

Por lo mismo, el concejal Forero hizo algo así como una recomendación a la Administración López por los dos años restantes que le quedan de mandato: “Ella va a tener que reconsiderar la manera en la que maneja las relaciones con el Concejo. Tratar de frenar el ejercicio de control político a través de los estrados judiciales es un despropósito y es un mecanismo que adelantaron no solo el secretario de Gobierno sino de Movilidad en su momento. Pese a que el Gobierno tiene mayorías las relaciones están fracturadas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Forero.

Reiteró este llamado aludiendo a cómo dos proyectos de ciudad muy importantes, el de Presupuesto y el de Plan de Ordenamiento Territorial, “ambos la única viabilidad que tienen hoy es a través de decretos. No van a salir a través de acuerdos".

Por último, y frente a la obvia responsabilidad de alguien que deja su cargo dos años antes de lo previsto, el concejal dijo que esta es una decisión que aún es una posibilidad, “aunque desde otra instancia y otro escenario, tengo la oportunidad de seguir trabajando por la ciudad. Este es un planteamiento que hace mi partido, yo lo siento como un honor, y no es que me desentienda de los temas de Bogotá sino que voy a seguir trabajando por ella, si me dan la oportunidad de hacerlo, pero desde otra corporación”, dijo el concejal Forero.

Concejal animalista se despide

Por su parte, a la concejal animalista de la Alianza verde, Andrea Padilla, la reemplazará el actual director del Ipes, Libardo Asprilla, y al igual que el concejal Andrés Forero, la concejal está tranquila pues, de acuerdo con ella, la agenda que seguirá promoviendo, pero en esta ocasión desde otra instancia y a otra escala, será la misma que comenzó a mover desde el cabildo distrital.

“Las personas que votaron por mí votaron por una agenda de derechos de los animales y son personas que entienden perfectamente que en Bogotá ya tenemos un ritmo medianamente bueno con su inercia propia, pero que esta no es una realidad que exista para el resto del país. La realidad de los animales en Colombia es muy dolorosa y creo que les va a hacer muy felices que la persona que les ayudó a cambiar su realidad en Bogotá, ahora lo va a hacer por el resto del país. En ese sentido, creo que van a apoyar mi decisión”, comenzó por advertir a EL NUEVO SIGLO la concejal animalista Andrea Padilla.

Adicionalmente, y por esa misma línea, la cabildante le indicó a este medio que ella se retira del Concejo de Bogotá con un balance positivo, y no necesariamente por ella “porque eso sería supremamente subjetivo, sino por mis electores”.

“Me voy con la certeza de que entregó a una Bogotá mucho más garantista en materia de derechos de protección de animales; una Bogotá liberada de algunos de sus escenarios más tenaces de crueldad animal como el comercio de animales en plazas de mercado, y una capital que reconoce a los proteccionistas y rescatistas de animales como un sector poblacional que merece reconocimiento y necesita apoyo del Estado”, advirtió la concejal Padilla.

Añadió que hace no mucho Bogotá tenía los programas de protección animal descentralizados, “y logramos por primera vez que haya una línea de inversión obligatoria en todas las alcaldías locales en materia de protección animal, con un presupuesto superior a los 52 mil millones, eso es histórico, y en términos generales una Bogotá más garantista. Me voy muy satisfecha: siento que puse al Concejo a hablar de protección animal y para los medios de comunicación es un tema cada vez más relevante y con una opinión crítica frente al tema”, finalizó diciendo la cabildante verde.