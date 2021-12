Al Distrito le quedan por ejecutar $12,7 billones de cupo

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, se refirió a la existencia de 1.429 procesos activos, 113 imputaciones y algunos fallos con responsabilidad fiscal.

EL NUEVO SIGLO: Varios concejales han denunciado que la ejecución presupuestal del Distrito ha sido demasiado tímida ¿Cuál es su lectura?

ANDRÉS CASTRO FRANCO: El último informe que tenemos, con corte al primer semestre del año, muestra una ejecución del 51%. Es decir que es una ejecución buena pero sí encontramos una situación sobre la cual hemos llamado la atención y es que algunas entidades van muy bien, pero otras van muy colgadas. Eso es verdad.

ENS: ¿Cuál es una de las entidades más colgadas en ejecución presupuestal que preocupe especialmente a la Contraloría?

ACF: Con corte al primer semestre una entidad que va muy baja en ejecución, cercana al 15%, es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Con ellos ya tuvimos la oportunidad de hacer una mesa y conocer las causas por las cuales han tenido una ejecución tan baja. Aún así, con los argumentos que ellos nos reportan, ellos nos decían que por la complejidad de los procesos que manejan iban a tener un reporte de ejecución mayor y que a finales de año la meta que tienen es una ejecución cercana al 90%. Hay que ver. Nuestro informe de tercer trimestre debe salir la semana entrante.

ENS: ¿Pasará de una ejecución del 15% al 90%?

ACF: Sí. Ese es tema sobre el cual hemos venido haciendo esos seguimientos. Pero, por ejemplo, también en el primer trimestre la Secretaría de Seguridad presentaba una ejecución muy baja. Hacia el reporte del primer semestre mejoró bastante (a junio ya había ejecutado $268.256 millones, es decir el 46,2% del presupuesto asignado), y esperamos que ratifiquen un nuevo resultado esta semana. Y otras entidades como la Secretaría General, han tenido una ejecución sobresaliente.

Entonces sí hay entidades que están colgadas y a mitad del año iba la mitad del presupuesto. Pero la conclusión sí es que al 30 de junio se reportó una ejecución del presupuesto del 51%, que es la mitad del año, la mitad del presupuesto.

ENS: ¿Y cómo va el uso del cupo de endeudamiento?

ACF: Para responderte a esta pregunta me toca hacer una salvedad. A esta Administración se le aprobó un cupo por $10,79 billones. Pero quedaba un saldo del último cupo solicitado (Acuerdo 690 de 2017).

Dicho esto, a la ciudad se le autorizó un cupo de endeudamiento por $17,7 billones a través de los acuerdos distritales 690 de 2017 y 781 de 2021. Con corte a 31 de octubre, de esta cifra, la capital ha utilizado cerca de $5 billones, es decir, al Distrito le faltan por ejecutar $12,7 billones de ese cupo total.

Y para desagregarte la cifra por administración, del cupo que se le aprobó a la alcaldesa, con corte también al primer semestre, se había utilizado cerca de un billón 100 mil del mismo.

Transparencia

ENS: ¿Cómo evalúa la transparencia en la ejecución de los recursos que ha tenido esta Administración?

ACF: Nosotros tenemos varios mecanismos internos para realizar nuestro proceso de fiscalización: el primero de ellos es a través de los procesos auditores, en donde hacemos una priorización por riesgo y lo que nos arroja mayor riesgo es lo que nosotros incorporamos en las muestras. Tenemos dos modalidades: una auditoría de regularidad y otra de desempeño.

El resultado de estas auditorías es el que finalmente queda planteado en los hallazgos. Hay tres: unos administrativos, otros con incidencia fiscal y unos terceros con presunta incidencia disciplinaria y otros con presunta incidencia penal.

ENS: Y en el marco de dicho proceso ¿Cómo está esta Administración?

ACF: Este es un procedimiento reglado en donde toca garantizar el debido proceso, el derecho de defensa de los sujetos y agotar todas las instancias. Hoy tenemos unos indicadores que nos parecen importantes, pues en lo que va corrido del año tenemos cerca de 113 imputaciones y ya tenemos algunos fallos con responsabilidad fiscal, en los cuales entramos a iniciar el cobro de esos recursos para que vuelvan a entrar en las arcas del Distrito.

A 31 de octubre teníamos 1.429 procesos activos y a noviembre 584 aperturas (nuevos proceso de responsabilidad fiscal). Se tramitaron cerca de 2.013 procesos y eso es lo que tenemos en esta vigencia en materia de responsabilidad fiscal.

ENS: ¿Eso se puede traducir en una cifra?

ACF: Cada proceso, cuando se declara responsable fiscalmente, ahí se cuantifica, se deja demostrado el daño, se dan los elementos de la responsabilidad fiscal y en ese momento en el que se agota la instancia procesal es cuando tenemos la valoración de ese daño. En cada proceso que termine con fallo de responsabilidad es en donde vamos a tener cuantificado el monto en el cual se han visto afectadas las finanzas del Distrito.

Mal haríamos en dar la cifra total de lo que está aperturado y el dato que nos sirve es de lo que ya se ha fallado. Dicho eso, de los 20 fallos con responsabilidad vamos en $1.324 millones y de lo que tenemos activo a 31 de octubre, estamos hablando de $593 mil millones. Importantes las 114 imputaciones porque después de las mismas se aproxima el fallo, que está cercana a los $57.482 millones.

Le puede interesar: Estas son las propuestas de los precandidatos sobre el salario mínimo

Obras

ENS: ¿En este momento cuántas obras se están ejecutando en Bogotá?

ACF: Estamos terminando de hacer ese censo de obras. Nosotros queremos saber cuántas obras tiene la ciudad capital abiertas. No ha sido una tarea fácil pero la idea es entregarlo al finalizar el año.

ENS: ¿Cómo han priorizado las obras para saber cuáles están en estado crítico y cuáles no?

ACF: Nosotros, en el ejercicio de control fiscal hemos priorizado algunas obras y en lo corrido del 2021 hemos visitado 53 en 18 localidades de Bogotá. Y de los 15 sectores del Distrito, estas obras han tenido relación con 11 de esos sectores, movilidad, salud, educación e integración.

Ahora, nosotros comenzamos con las obras que han sido más críticas para la ciudad y que se han contratado incluso dos o tres veces. La primera obra que visitamos fue la construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana, que lleva más de 10 años tratando de concluir y que hoy por hoy tiene dificultades para su finalización. A esa obra le hemos hecho mesas de seguimiento, de acompañamiento, ha intervenido la Contraloría General y está a punto de definirse el tema de la adición para saber si finalmente se logra avanzar. Y se tiene una proyección de tiempo nueva, para entregar a finales del año entrante.

Hay otras dos obras con las que comenzamos este ejercicio: la torre del Hospital de Kennedy, que hoy tenemos que decir que en la retoma va muy bien, y la otra obra que venía de atrás es la torre del hospital de Meissen, que con una retoma con recursos del año 2018 ya avanza de acuerdo a lo programado.

ENS: ¿Cuáles de esas obras están en estado crítico?

ACF: En estas 53 obras hemos encontrado algunas que por el estado contractual y de ejecución en el que se encuentran, van a tener que volverse a contratar y están en un estado muy crítico. Quisiera mencionarte tres: la primera de ellas es la sede de la Alcaldía local de Teusaquillo, y la otra obra es la Unidad Deportiva del Salitre.

Esta era una obra relativamente sencilla porque era una obra de reforzamiento por $11 mil millones y con un plazo de ejecución inferior al año, y por problemas financieros el contratista no continuó. Hoy no sabemos cuándo se vaya a finalizar, toca volver a hacer estudios de patología, diseños y estudios, y volver a contratar la obra, lo que no nos permite saber ni cuánto va a costar ni cuándo va a estar.

Y tuvimos la oportunidad de visitar el Centro Día de Campo Verde en la localidad de Bosa, un centro que estaba proyectado para atender a cerca de 100 adultos mayores y apenas se hizo la estructura de cimientos, parte de los cuales, nos avisaron, tenían que retirarse y corre la suerte de las otras obras. Pero esta ya inició su nuevo proceso de contratación.

ENS: Ustedes también están haciendo control a las obras de la PLMB ¿Cómo van?

ACF: Esta es una obra a la que le hemos hecho varias visitas. Me toca aclararte que constitucional y legalmente nuestro control es posterior y selectivo. Sin embargo, hemos venido realizado tres visitas y nos hemos encontrado lo siguiente: en materia de estudios se lleva un avance cercano al 36%. Esta semana visitamos el patio taller para evaluar su avance y se reporta una evolución del 3,77% y el otro frente de obra con el que se avanza es el del interconector vial de la calle 72, cuyo avance es del 0,3%.