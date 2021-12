Ómicron probablemente ya circula en Colombia: INS

El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer este jueves que ya se están analizando 160 pruebas covid19 de viajeros que llegaron en los últimos 14 días al país, con el fin de identificar si alguno de estos tiene la variante Ómicron.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, dijo que así como ocurrió en Brasil, que detectó la variante Ómicron varios días después, no descarta que en Colombia ya esté presente, por lo que está a la expectativa de confirmarse.

“Es posible que nosotros también la tengamos, eso es lo que debe asumirse y de la misma manera de personas que llegaron hace ocho días a Brasil, provenientes de África, tienen ya confirmado el diagnóstico de Ómicron puede suceder lo mismo en Colombia”, señaló Ospina.

"Esto es algo que todos los países de la región están haciendo en este momento, y es muy probable que la tengamos ya en nuestro país”, resaltó.

Así como lo había señalado ya la OMS, la directora del INS dijo que la medida del cierre de los aeropuertos no es efectiva, pues produce un gran impacto económico en los países. En ese sentido, manifestó que las únicas medidas efectivas son "asegurar el porte del carnet de vacunación al ingreso y pedir PCR a las personas no vacunadas, ojalá a todas las personas pero sobre todo a esta población no vacunada".

Del mismo modo, fue reiterativa en que aún no se ha identificado que no existe una vacuna que haya dejado de ser efectiva.

“En este momento no existe la posibilidad de decir que Ómicron pueda evadir la inmunidad, se presume que no tiene esa potencialidad como en linajes anteriores”, dijo.

Ospina dijo que el INS proyecta que se puede presentar un rápido aumento de casos con posibilidad de desplazar a la variante Delta mucho más rápido, debido a su mayor transmisibilidad y mayor capacidad de infectar a personas ya inmunizadas.

Finalmente hizo un llamado a vacunarse y a la calma.