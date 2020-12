“Cuando ha habido problemas, López ha buscado en quién descargarse”

El presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, quien obtuvo un millón de votos en las pasadas elecciones a la Alcaldía, dijo que el balance de la gestión en este primer año de gobierno de la mandataria distrital Claudia López es más positivo que negativo, aunque advirtió que la funcionaria debe asumir mejor las críticas a su desempeño.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Galán, quien dejará la presidencia del Cabildo capitalino a final de este mes, sostuvo que “... la alcaldesa, cuando ha habido problemas en algún tema, ha buscado en quién descargarse”.

ENS: En calidad no tanto de concejal sino de excandidato a la Alcaldía Mayor ¿Cuál es el balance que hace de este primer año de gobierno de la administración López?

CFG: Primero, la Administración de Claudia López ha enfrentado un escenario que no se imaginó, que nadie se imaginó y eso hay que tenerlo claro. En ningún debate de las elecciones se planteó qué haría el próximo alcalde en un escenario como el de este año. En ese contexto, creo que el resultado ha sido más positivo que negativo.

Le he criticado cosas pero creo que ha habido reacciones importantes. Por ejemplo, ella fue quien inicialmente lideró la necesidad de irse a una cuarentena. Tal vez después se quedó amarrada mucho a la cuarentena como única forma y eso fue un error, pero en la primera etapa ella fue quien lideró eso a nivel nacional y eso hay que destacarlo. Avanzó en el ingreso mínimo garantizado en Bogotá, en una especie de renta básica que, aunque no lo es, es un apoyo económico. En eso avanzó como nunca antes en Bogotá. Entonces creo que, en términos generales, ha reaccionado más positiva que negativamente ante la situación imprevista que le tocó sortear.

Ahora, creo que la Administración está haciendo cosas que van en contravía de lo que se prometió en campaña. Algunos dirán: “¡Ah, eso lo dice el que perdió y está dolido!” Pero no se trata de eso sino más de la confianza a la ciudadanía. Cuando en el marco de un proceso electoral a un ciudadano le prometen de manera enfática una serie de cosas, y luego hacen exactamente lo contrario a lo que se propuso, pues eso mina la credibilidad de las instituciones y de la política.

Eso rompe un esquema de confianza que debe construirse y protegerse entre el ciudadano y el elegido. De verdad entiendo que la alcaldesa cambie de opinión frente a temas como el de la Séptima. Eso es válido: uno no está condenado a casarse con una opinión de por vida, pero hay que decirlo de frente. Pero decir que no lo están haciendo y ocultarlo, es un engaño. No están reconociendo que están cambiando de opinión frente a muchos temas.

ENS: ¿Cómo lee la reacción de la alcaldesa ante sus más recientes críticas?

CFG: De parte mía y de otros sectores, la alcaldesa no es muy dada a recibir y aceptar críticas. Tampoco es muy dada a abrir un debate de argumentos sino que cae, desafortunadamente, en los agravios y en los ataques personales, y se equivoca en eso. Un gobernante debe tener la capacidad de recibir la crítica y aceptarla.

Por ejemplo, frente al caso de César Augusto Carrillo, ella me respondió: “miente, miente, miente”, cuando la prueba era el anuncio hecho por ella, metiendo al señor Carrillo en el grupo del POT. La prueba no era un rumor. Era ella diciendo que él haría parte del grupo de concertación del POT. La alcaldesa no sabe reaccionar a eso y eso se ha repetido en otros casos. Mis críticas no han sido de agravios o ataques: han sido de argumentos.

ENS: Y frente al tema específico del nombramiento de César Augusto Carrillo…

CFG: Frente a ese caso me preocupa mucho que no vaya a haber ningún cambio. La respuesta de la alcaldesa fue, en contravía de lo que ella misma había dicho: “Tranquilos que él sí es ficha del exgobernador Rey pero tranquilos que él está en otro tema”.

El sí está en ese tema y si el señor es ficha de Rey no debería tenerlo en su Administración ¿O es que ella las denuncias que hizo sobre el exgobernador las hizo sin ninguna prueba y sin ningún sustento, y cree que no hay nada ahí, en esas denuncias? Espero que se blinde el proyecto del POT, tal vez el más importante, y no podemos dejar que eventualmente alguien interfiera en el mismo con intereses equivocados.

¿Más polarización?

ENS: Usted hizo una campaña pensando en pasar la página de la polarización y calmar los ánimos ¿Cree que la Administración López ha acentuado o, por el contrario, mitigado la polarización?

CFG: Dos o tres días después de las elecciones, Claudia me visitó y tuvimos una charla muy interesante en donde ella, entre los temas que me mencionó, me dijo que el planteamiento que nosotros le habíamos hecho a la ciudad en nuestra campaña le había servido para cambiar de actitud y entender mejor que tocaba dar un debate de argumentos y no graduar al contrincante de enemigo ni de corrupto, como muchos sectores lo hacen.

Me entusiasmó mucho la visión que ella me planteó ese día, pero con el pasar del tiempo y en el marco de la pandemia, yo vi una actitud del gobierno Distrital un poco a no asumir responsabilidades. Esta Alcaldía creo que se ha equivocado en eso porque la alcaldesa, cuando ha habido problemas en algún tema, ha buscado en quién descargarse.

Cuando ha habido problemas de seguridad, es culpa de la Policía; cuando el problema fue de UCIs, es que el Gobierno nacional me prometió y no me entregó; y eso pasó incluso con el cupo de endeudamiento con nosotros. Ellos radicaron tarde y culparon al Concejo. En eso se ha equivocado y eso sí ha producido, por lo menos, que se mantenga el pleito político que quisiéramos que se supere (no el debate y la crítica, esas bienvenidas).

ENS: ¿Cuál es el futuro, a largo plazo, de “Bogotá para la gente”? ¿Planean materializarlo en algo más grande, más a nivel nacional?

CFG: Sin duda nosotros queremos crecer en un movimiento que no sea de una sola elección, coyuntural. Queremos crear un espacio político de largo aliento y para eso nos inspiramos en lo que hizo el Nuevo Liberalismo en los años ochenta y queremos trabajar en la construcción de una propuesta para el Congreso, tanto Cámara como Senado, y buscaremos influir en el proceso electoral presidencial.

Queremos hacerlo. Ahora, mi trabajo siempre ha estado especialmente dedicado a Bogotá y no quiero dejar eso a un lado, pero voy a trabajar con el grupo político que me ha ayudado en Bogotá y buscar otras regiones para construir esa propuesta nacional.

ENS: ¿En qué consiste la iniciativa que lanzó la mesa directiva del Concejo en torno a una Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá?

CFG: La Asamblea Ciudadana hace parte de un esfuerzo que esta mesa directiva quiso poner en práctica, en el marco del Demolab, el laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá que inauguramos este año. Su objetivo es, entre otras cosas, buscar innovar en los mecanismos de relación entre el Concejo y la ciudadanía y, por ende, en los mecanismos de participación ciudadana en relación con el Concejo.