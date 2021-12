Bogotá, la ciudad que lidera gestión en el sector salud

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud, que actúa con la participación del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, presentó el listado de los 10 departamentos mejor evaluados en el Índice Departamental de Salud (InDes 2021), que le otorgó a Bogotá la primera posición.

Esta medición, que busca estimular la correcta gestión de los gobernantes locales, así como exponer áreas de mejora en el desempeño del sistema de salud a nivel territorial desde cinco ejes, posicionó a Bogotá como la región número uno entre los 32 departamentos de Colombia, seguido por Caquetá, Casanare, Caldas, Nariño, Bolívar, Meta, Santander, Cauca y Quindío.

Ahora bien, ¿Qué necesita certificar una ciudad para ocupar el primer lugar en este índice?

“Este ranking mide desempeño y gestión. No está midiendo, salvo unos contados indicadores, resultados. El grueso del índice mide gestión y lo que hemos aprendido del mismo es que cuando la gestión se altera por alguna razón, los indicadores caen muy rápidamente. Así, nuestra mayor recomendación es que hay que perseverar en la gestión porque se nota demasiado cuando se altera”, comenzó por explicarle a EL NUEVO SIGLO el médico y director de, Así Vamos en Salud, Augusto Galán.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que este análisis recopila los datos de fuentes oficiales de información como la "Encuesta de satisfacción de la EPS", Planes de desarrollo departamental o los Planes de acción territoriales.

Al respecto de estos datos, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dijo que “los resultados que arroja el Índice Departamental en Salud 2021 nos ofrece un panorama del desempeño a nivel territorial muy importante y pone en evidencia los retos que aún persisten en los diferentes departamentos. El análisis de los conglomerados facilita la identificación de aquellos territorios con mejor desempeño y así replicar algunas de las estrategias implementadas”, afirmó el jefe de la cartera de salud a nivel nacional.

El ranking

En un puntaje sobre 100, la ciudad capital y los departamentos fueron evaluados en cinco categorías: desempeño institucional, financiamiento de la salud, percepción, rendición de cuentas y participación, gobernanza, y se tienen en cuenta también el Índice Departamental en Salud y los clúster.

Bogotá obtuvo 94 puntos en desempeño institucional (seguida por Quindío que obtuvo 88). En financiación del sistema de salud la capital registró el puntaje más bajo, 41, y 67 en percepción. En la rendición de cuentas y participación sacó 75 y el puntaje más alto fue en gobernanza, en donde sacó 100 sobre 100.

“Nosotros comenzamos a hacer este índice en el 2019 (aunque la información es del año anterior) y nos está permitiendo ver una trazabilidad de tres años. En el caso de Bogotá, es interesante ver que en el segundo de los tres años la ciudad cayó a la quinta posición y ese fue el último año de la Administración anterior. Pero el primer lugar se entiende en la medida en la que la capital es un Distrito muy desarrollado, con mucha capacidad institucional y con recursos económicos”, dijo a este medio el médico Galán.

No obstante, frente al indicador que menos puntaje obtuvo la ciudad, el de financiación (41), el director aclaró que “aquí no estamos hablando de recursos disponibles o de plata que esté invertida en salud. No estamos hablando de porcentajes con relación al PIB o porcentajes de inversión, no. Estamos hablando de la gestión. Hay problemas de glosas, de saldos pendientes, con las cuentas entre EPS e IPS que a veces no se ajustan y ese tipo de cosas que hacen que el flujo de los recursos no fluya adecuadamente y se retrasen pagos y demás. Eso es lo que se está evaluando y esa es la gestión. Se necesita mejor gestión de la Secretaría de Salud, pero también de entidades como clínicas, hospitales y EPS en su relacionamiento”, añadió el médico Galán.

La evolución

En la segunda medición se presentó también un comparativo frente a los dos años anteriores, que permite observar una recuperación de Bogotá, que durante el 2020 descendió al quinto lugar, y la mejoría significativa de Caquetá y Casanare.

“Los resultados de Caquetá pueden generar grata sorpresa por su crecimiento en el Índice y entender cuál ha sido el trabajo que desarrollan y cómo pueden compartirlo. (…) Desde hace muchos años Así Vamos en Salud les hace seguimiento a los indicadores oficiales y con este índice lo que quiere es avanzar en análisis más objetivos. Como hacíamos antes de la pandemia, queremos hacer una serie de reuniones territoriales y analizar departamento por departamento estos resultados, con las particularidades de cada uno”, finalizó diciendo el director de Así Vamos en Salud.

Adicionalmente, en contraste con los resultados de los InDes 2019, en esta ocasión se mantuvo la tendencia positiva en departamentos como Bogotá D.C., Caldas y Nariño, que siempre han hecho parte de los cinco primeros lugares.

De hecho, en el 2019 la capital colombiana obtuvo el primer lugar en el ranking con 76 puntos. En el 2020 ocupó el quinto lugar, con 74 puntos, y este año volvió a ascender cuatro escaños, recuperando los dos puntos que perdió en el año anterior. Y finalmente volvió a ocupar el primer lugar este año (puntaje: 76).

El impacto de la pandemia

Al analizar los resultados de esta segunda medición se reflejó que la combinación de factores como el cambio de gobierno en las entidades territoriales, la afectación por la pandemia y el grado de ruralidad, pudo incidir en el deterioro del desempeño del 2021 en comparación con años anteriores. Sin embargo, se resalta la gestión y el desempeño de territorios como Casanare y el Distrito Capital en el seguimiento a las "Políticas, planes y proyectos en salud".

Por último, vale mencionar que el InDes 2021 tiene entre sus objetivos informar a la ciudadanía de una manera efectiva sobre la gestión que hace la entidad territorial durante cada periodo. De esta manera, visibiliza los esfuerzos y puntos a fortalecer en los territorios para contribuir en mejorar la salud de la población.

