Reforma al Código Electoral no salió del cubilete de nadie: Duque

El presidente Iván Duque pidió al registrador Alexander Vega no desfallecer en el trámite de la reforma al Código Electoral en el Congreso de la República pese a los cuestionamiento de algunos sectores.

Duque aseguró que la norma que actualmente está vigente en el país, “tiene normas anacrónicas y del frente nacional”, que no ofrecen las suficientes garantías para todos los movimientos políticos.

“No salió del cubilete de nadie, ni fue hecho a ninguna ventolera, fueron muchas las voces que participaron”, indicó y reiteró la necesidad de que el país cuente con un Código Electoral moderno que sea garantista y este articulado con la transición tecnológica.

En ese sentido, resaltó elementos que se vienen adelantando en el país como la nueva cédula electrónica la cual permite a los colombianos "tener una estructura legal para el sistema electoral que tenga concordancia con la Constitución y con las mejores prácticas internacionales".

“Yo invito a que nos salgamos de los debates de ocasión y de coyuntura, el debate está en el Congreso y bienvenido el debate, los aportes, los señalamientos y las argumentaciones. Mi invitación al señor registrador, al Consejo Nacional Electoral y a los congresistas es que no le digamos que no a la urgente necesidad de tener un nuevo Código Electoral en nuestro país”, puntualizó.

Finalmente, el Jefe de Estado reconoció que el trámite de la reforma a este código ha tenido algunas complejidades que son naturales en las discusiones que adelanta el Congreso y resaltó que esta iniciativa se enriqueciera con las distintas propuestas que surjan por parte de los congresistas.

En ese sentido, agregó que la propuesta que fue entregada no es la misma y ha recibido aportes y se han incluido puntos de acuerdo a los mismos. “El debate no ha concluido y habrá algunos que no estén de acuerdo con algunos temas, pero eso es normal”, aseveró.