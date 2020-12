Minsalud pide aclaración del fallo sobre pruebas PCR

El Ministerio de Salud pidió al juez que ordenó la reanudación de las pruebas PCR a los viajeros que ingresen a Colombia una aclaración sobre los alcances de la decisión.

El ministro Fernando Ruiz Gómez explicó que al comienzo de la pandemia hubo una fase de contención por lo que se limitó el ingreso de viajeros, pero hace ya varios meses el país está en fase de mitigación en la cual los niveles de contagio del país son similares a las de otros países.

Por ello, dijo, una medida como la que se impone no puede ser tenida en cuenta para un tiempo indefinido ni tiene sentido limitar la actividad aérea, así como el derecho de la movilización de las personas.

En ese sentido, desde el Ministerio se formularon cuatro preguntas al juez de la causa. Primero, cuál es la consideración del tiempo bajo el cual nos plantea que debería tener esta medida. Segundo, bajo qué criterios epidemiológicos. Tercero, qué tipo de PCR se debe exigir a los viajeros que ingresan al país “porque en Colombia hemos seguido un protocolo, pero en el mundo hay otra serie de protocolos que el país ha rechazado por no ser tan sensibles ni específicos como el que estamos usando”, explicó el jefe de cartera. Y, cuarto, referente a la inmediatez de la medida.

“De manera que tal consideración –la inmediatez- no es posible, incluso desde el punto de vista del procedimiento legal, no vamos a exigir la prueba hasta tanto el juez no haga la respectiva aclaración a las preguntas que le estamos enviando”, indicó Ruiz.

El ministro Ruiz Gómez, finalmente, sostuvo que la medida del levantamiento de la prueba para viajeros se hizo previa consulta con la Organización Panamericana de la Salud, el comité de expertos nacionales e internacionales, la Asociación Colombiana de Infectología y varias universidades, que concertaron eliminar el requisito.

“Por ahora simplemente estamos pidiéndole al juez que nos haga la aclaración, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que haya una consideración, que se mire esto bajo argumentos técnicos y con eso poder saber qué medidas tomar en el futuro”, concluyó el funcionario.