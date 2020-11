El 12% de vehículos nuevos serán eléctricos en 2025

El más reciente estudio de Bain & Company sobre el mercado de vehículos eléctricos y autónomos demuestra que estos se convertirán en una mejor elección de compra en los próximos años. Específicamente, el escalamiento de este tipo de automóviles redondeará el 12% de las ventas de vehículos nuevos para el año 2025 y más del 50% para 2040.

Según la encuesta realizada para el desarrollo de este estudio, 50% de los consultados de los países de Estados Unidos, Alemania y China manifestaron tener una intención de compra de vehículos eléctricos híbridos enchufables o vehículos eléctricos de batería. Los consumidores agregaron que la concientización del medioambiente y los incentivos económicos por parte de los gobiernos son las principales razones para inclinarse por este tipo de carros. En Colombia, en agosto de 2019, en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, el Gobierno dio a conocer que para incentivar la compra de los vehículos eléctricos, se impulsaría un descuento del IVA de 19% a 5% y así llegar a la meta de 600.000 vehículos movidos para el año 2030.

A pesar de este panorama prometedor, las empresas fabricantes como Daimler y BMW han decidido poner en pausa sus programas de desarrollo para carros autónomos debido a los altos costos que implica la producción de estos. De hecho, según el estudio, estas empresas están viendo un margen negativo del 15% con este tipo de vehículos en comparación con el 5% de los vehículos convencionales.

No obstante, estas compañías no se podrán dar el lujo de no participar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías ya que hay muchos jugadores compitiendo.

Por ejemplo, empresas como Uber, Lyft, Amazon, UPS y FedEx, han manifestado su compromiso a través de la electrificación de sus vehículos, lo cual ha incentivado a toda la industria automotriz a seguir trabajando por el desarrollo de este sector.

Colombia por su lado no se queda atrás, empresas como Bavaria, Grupo EPM y Auteco, han tomado adelantado iniciativas para fortalecer este mercado. Por ejemplo, Bavaria publicó en su página web que lanzó una flota de camiones eléctricos que espera aumentar a 200 para el año 2021.