Colombia mantendrá cierre de fronteras hasta el 16 de enero

El Gobierno de Colombia ha extendido el cierre total de sus fronteras con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela durante otro mes y medio, hasta el 16 de enero, con el objetivo de mitigar la propagación del Covid-19.

Así lo ha hecho mediante el decreto 1550, que establece como excepciones al cierre total los casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía y casos de fuerza mayor, todas con estrecha coordinación con Migración Colombia.

El decreto también extiende la prohibición de realizar eventos de carácter público y privado con aglomeración de personas, discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y en establecimientos comerciales. Sin embargo, sí permite la venta de estos productos.

Por último, también se mantienen las medidas sanitarias, el mantenimiento del orden público y el aislamiento social hasta la fecha mencionada.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, manifestó que esta medida busca evitar y contener la propagación del COVID-19 dentro del territorio nacional.

Espinosa Palacios subrayó que el Gobierno “sigue trabajando con los países vecinos, así como con las gobernaciones y alcaldías, en la búsqueda de mecanismos que permitan repensar una apertura de las demás fronteras de una manera segura, sin poner en riesgo a los viajeros y las comunidades receptoras”.

En este contexto, Palacios le hizo un llamado a la comunidad para que evite utilizar pasos no autorizados y aclaró que quedan exceptuados del cierre de frontera los casos considerados como emergencia humanitaria, así como el transporte de carga y mercancías, y los casos fortuitos y de fuerza mayor.

“Hacemos un llamado a la población para que no expongan su vida ingresando al país de manera irregular. Si necesitan ingresar a Colombia y es un caso de fuerza mayor, los invitamos a que le expliquen su caso al Oficial de Migración en frontera, quien consultará la viabilidad o no de autorizar su ingreso. Este es un momento de cuidarnos y le pedimos a la población que no arriesguen su integridad, dejando su vida en manos de mercaderes”, pidió la autoridad migratoria de Colombia.