Este año se han atendido 2.517 visitas por presunto maltrato animal

Al inicio de la pandemia una de las preocupaciones del Distrito en materia de bienestar animal, estaba relacionada con el abandono del que fueron víctimas centenares de animales domésticos, por la sospecha de que pudieran ser transmisores de covid-19. Pese a que uno de los primeros hechos que se desmintió sobre este virus, es que los animales no son transmisores, la desatención marcó la primera mitad del año.

La directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Idpyba, Adriana Estrada, conversó con EL NUEVO SIGLO sobre la atención que le ha brindado la entidad a los animales de la ciudad durante los últimos nueve meses.

EL NUEVO SIGLO: Al comienzo de la pandemia se reportaron muchos animales abandonados. ¿Dicha situación disminuyó a lo largo del año?

ADRIANA ESTRADA: Nosotros no tenemos una información confiable en la cual se evidencie que se haya aumentado o no el abandono, y no hay una cifra como tal que podamos reportar. Es decir: cifras de abandono asociado a la pandemia no las tenemos. Ahora, nosotros tenemos un censo que adelantó la Secretaría Distrital de Salud en 2018, en donde había una población canina de perros en habitabilidad de calle de en promedio 114.000. Creemos que la cifra debió aumentar pero realmente no lo sabemos.

Por el contrario, nosotros desde el Instituto lo que hicimos fue ajustarnos a esta nueva realidad, en donde compaginamos las responsabilidades y los compromisos institucionales, con las nuevas normas relacionadas con las medidas de bioseguridad.

ENS: ¿Cuáles son las cifras de maltrato de este año?

AE: Desde enero hasta octubre se han atendido 2.517 visitas por presunto maltrato animal, en donde se han asistido 3.349 animales.

ENS: En materia de atención y protección animal, ¿qué ha adelantado el Idpya, en el marco de la pandemia y posteriormente de la nueva normalidad?

AE: Este año han sido entregados 552 perros y gatos en adopción, a hogares de paso responsables que hacen parte de nuestra red. Se han atendido 1.202 urgencias veterinarias de animales en condiciones de vulnerabilidad, de los estratos 1,2 y 3. Igualmente hemos valorado 2.311 animales en 2.082 visitas en las diferentes localidades.

Como tenemos diferentes sedes, en aquellas destinadas para la Unidad de Cuidado Animal, han permanecido un promedio de 490 animales (fundamentalmente perros y gatos); y en la otra sede, la del centro temporal de protección de flora y fauna silvestre, hay un promedio diario de 700 animales.

Entonces, en total han sido atendidos por el Idpyba 3.355 animales en 350 brigadas realizadas en época de covid-19. Hemos esterilizado a un total de 13.731 perros y gatos, y eso haciendo alusión solo a la atención animal.

ENS: Con relación al año pasado, ¿estas cifras que me ha dado son cifras al alza o a la baja, y a qué se debería la variación de dicho indicador?

AE: Digamos que estas son cifras que han variado y, dependiendo del programa, algunas han aumentado y otras han disminuido. Pero en lo fundamental sí podría decirte que todas han tendido hacia el crecimiento y sin lugar a dudas se han movido hacia la virtualidad que ya estamos manejando, razón por la cual, por ejemplo los programas de adopciones y de esterilizaciones, que anteriormente hacíamos a través de unas jornadas grandes, ahora son jornadas que se han hecho de forma virtual y por eso hemos logrado mantener un número creciente de atención.

ENS: ¿Qué presupuesto tiene el Instituto en el Plan Distrital de Desarrollo?

AE: El instituto tiene actualmente alrededor de $196.000 millones, para atender todos los programas misionales y transversales que nos da nuestro efecto de conformación, y en específico para asumir nuestra principal meta, que es la de llegar a esterilizar alrededor de 356.000 animales; atender íntegramente a 70.000 animales y entregar y poner en marcha la fase ecológica para animales domésticos.

ENS: Cada entidad debe poner su mira en la generación de empleo. Frente a estas metas mencionadas, ¿cuánto empleo planea generar el Idpyba durante el año entrante?

AE: Nosotros no somos una de las entidades que más le aporta a esa meta, pues nuestra misionalidad está muy enfocada a la protección y el bienestar para la fauna doméstica y silvestre, pero nuestro aporte en generación de empleo se puede reflejar en la parte de vinculación de talento humano bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios, y podrían ser unos 200 a 250 contratos para lo que queda de este año. Es una cifra que se replicaría los próximos tres años.