“El comercio arrastra el crecimiento económico” Cabal

Las cifras no mienten. En el tercer trimestre del año, el comercio fue el gran motor del crecimiento de la economía colombiana con un aumento de 33,8%, al despejarse el panorama sin cuarentenas, restricciones ni paros. Este fue el camino de rosas en el que, aunque despejado, a veces se atravesaron unas espinas que rápidamente desaparecieron con el empuje que los empresarios imprimieron para poder llegar a buen puerto.

El artífice de ese logro fue Jaime Alberto Cabal Sanclemente, el presidente de Fenalco, quien sabe maniobrar por caminos complicados, dada su experiencia como dirigente, sobre todo en esta época crucial para el país.

Puede decirse, que, empecinado con lograr una reactivación tras el totazo económico de la pandemia, Cabal Sanclemente fue motivando a empresarios, funcionarios del Gobierno y a los propios consumidores, explicándoles que esta era la oportunidad propicia para sacar toda la resiliencia que caracteriza al colombiano, léase enjundia, berraquera, para darle la vuelta a las cosas y transformarlas.

Con ese argumento propio de la filosofía “a lo Maturana”, de perder es ganar, el comercio empezó a reaccionar teniendo como líder a Cabal Sanclemente, quien discutió y peleó para que no se volviera a cerrar la economía. Ya estaba bien de cuarentenas y demás restricciones, había que darle un aire a la economía y a los colombianos y hoy, aunque no se puede cantar victoria, a la pandemia se le está doblegando el espinazo.

Fiel a ese empeño, el presidente de Fenalco hoy es más optimista porque cree que la economía puede crecer más allá del 10%, pero es consciente de que sin el respaldo de los colombianos que creen en este país, las cosas tendrían hoy otro colorido. Con los buenos resultados parece que el panorama hoy pinta de otra forma, esperando que el 2022, que está a la vuelta de la esquina, sea el del despegue definitivo para el país.

La recuperación

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la situación del comercio? ¿Está mejorando?

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE: Hoy el comercio se está recuperando fuertemente después de un primer semestre muy regular, en el que predominaron las restricciones por cuenta de la pandemia y también la situación sufrida por cuenta del paro nacional. En ese orden de ideas, terminado el paro, hemos vivido una época de recuperación donde las cifras demuestran que el comercio en el tercer trimestre creció al 33,8% jalonando el crecimiento de la economía al 13,2% y ahora en el último trimestre esperamos un comportamiento mejor por los días sin IVA, el Black Friday y la temporada decembrina.

ENS: ¿Ya estamos volviendo a la etapa de prepandemia?

JACS: Realmente es curioso porque después de un primer semestre muy malo y del año 2020 perverso, los comportamientos de muchos sectores del comercio son mejores que los de la prepandemia, o sea, que no solamente se ha igualado el comportamiento de la prepandemia, sino que, en algunos sectores, como en el caso de los vehículos, como en el caso del vestuario, como en el caso de los equipos tecnológicos y electrodomésticos, está siendo mucho mejor que la prepandemia.

ENS: ¿Cree que la gente está aprovechando estas oportunidades para gastar sus ahorros e invertir durante este final de año?

JACS: Definitivamente hay como una inquietud general en la economía del país y este comportamiento del consumo y de una demanda creciente es por endeudamiento o es producto de los ahorros, pero también responde a las restricciones que las familias colombianas vivieron en la pandemia. La verdad es que cuando uno mira el comportamiento de los días sin IVA, donde el dinero en efectivo fue el primer medio de pago, se muestra que es mucho más del ahorro que se vio en la pandemia que del endeudamiento, porque, si no, las tarjetas de crédito estarían en primer lugar, o sea que eso es bueno para la economía.

Optimismo

ENS: Con este panorama, ¿cómo cree que podría terminar la economía este año?

JACS: Nosotros somos muy optimistas con el comportamiento del tercer trimestre y por lo que hemos observado entre octubre y noviembre, creemos que la economía va a cerrar con un crecimiento muy cercano o superior al 10% y gran parte de ese comportamiento está jalonado por el comercio que, si usted mira las cifras del tercer trimestre, cuando la economía crece al 13,2%, el comercio está creciendo al 33,8%, o sea que el comercio es el sector que arrastra el crecimiento de la economía nacional.

ENS: ¿Este comportamiento es parejo en todas las regiones del país?

JACS: Digamos que es muy similar con algunos picos, pero la recuperación del comportamiento en las cuatro ciudades principales de país ha sido muy importante, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero también las ciudades intermedias están mostrando un dinamismo que no habían mostrado antes del primer semestre, lo cual es bueno para el país.

ENS: Hay un temor en la parte del comercio, sobre todo en las compras, por los efectos de los mercados internacionales acerca de los suministros ¿Cree que eso podría incrementar el precio de los productos?

JACS: Definitivamente sí. Digamos que la crisis de contenedores y del exceso de costos en los fletes está generando un comportamiento inflacionario y un encarecimiento de algunos productos que, lamentablemente, están llegando con precios superiores por todos los importados y materia prima y también pues obviamente está generando en algunos rubros un fenómeno de inventarios bajitos y de pronto de escasez. Obviamente nunca podemos hablar de desabastecimiento, pero sí de escasez en algunas líneas de productos.

ENS: De todos modos, a usted lo miran como un abanderado para la industria nacional ¿Sería bueno eso para que la gente se preocupe por comprar lo nacional?

JACS: Sí, evidentemente, lo que pasa es que la producción nacional también sufre incremento en el costo de la materia prima por este fenómeno y eso lo tienen que afrontar los empresarios.

ENS: ¿Hay algún riesgo para que se frene este buen momento del comercio?

JACS: Nosotros esperamos terminar un año con un comportamiento muy importante y creciente y al alza. El riesgo que vemos es que viene un año electoral, un año electoral donde muchas agendaciones se aplazan, muchas decisiones de generación de empleo también y tenemos un poco, no diría de temor, sino de respeto a que esa incertidumbre pueda generar una dinámica menor al consumo y a la demanda.

Aporte al empleo

ENS: Respecto al empleo, vemos que se está presentando un crecimiento importante pero el empleo no va a la misma velocidad ¿Cómo ve esa situación?

JACS: Ese es un tema muy importante. El crecimiento de la economía y el rebote que está teniendo no está absorbiendo toda la dinámica de generación y absorción de empleo, y podríamos decir, sin lugar a dudas, que esto tiene mucho que ver con los subsidios, el estímulo al emprendimiento, es decir, hoy no es tan fácil encontrar mano de obra y generarla como era antes. Ahí hay un fenómeno de que se han recuperado en el comercio cerca de 450 mil, 500 mil empleos de los 900 mil que se perdieron en la pandemia, pero el comportamiento del comercio podría absorber mucho más; sin embargo, a veces no hay mano de obra disponible.

ENS: Con su visita a Europa a comienzos de noviembre ¿Pudo proyectar la visión del país y del comercio colombiano?

JACS: Bueno, la verdad es que Colombia tiene unas ventajas muy importantes sobre muchos países europeos y es la capacidad de resiliencia. En Europa uno ve un interés por que las cosas mejoren, pero a veces mucho pesimismo de los empresarios. Aquí vemos un gran optimismo de los empresarios y un compromiso real y eso hace que el comportamiento crezca y de alguna manera tenga crecimientos importantes.

Por Gustavo Veloza Posada

Periodista EL NUEVO SIGLO