Vamos a enfrentar a Santrich y a toda la narcotalia: Duque

La decisión de enfrentar a alias ‘Jesús Santrich’ y a “toda la narcotalia con total determinación” reiteró el presidente Iván Duque este sábado. Asimismo, advirtió que “no van a tener guarida, no van a tener escondedero”.

En el marco del XXXII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, en el cual participó el Jefe de Estado y que tuvo lugar en el municipio de Ciudad Bolívar, también manifestó su extrañeza frente a las voces defensoras de oficio del jefe disidente, "un criminal que les dijo a las víctimas en su cara: quizás, quizás, quizás, sobre si asumirían penas".

"Que ahora no lo sigan presentando de mansa paloma" porque es "un narcoterrorista", sostuvo y agregó que "no puede ser que los máximos responsables de los más abominables crímenes no estén reparando a las víctimas con los recursos que han debido aportar".

Asimismo, expresó que no puede ser que los máximos responsables no admitan crímenes que sucedieron en el conflicto armado como la violación de niñas y de mujeres, el reclutamiento ilegal y que estos tampoco sean capaces de entregar las rutas del narcotráfico para poder enfrentar ese fenómeno.

"Que la justicia opere, actúe y tenga sanciones contundentes; ese es el clamor de toda una nación", indicó Duque en su intervención.

Por otro lado, con respecto a la seguridad del suroeste antioqueño, señaló que su gobierno tiene un reto ante el aumento de los homicidios y la extorsión y aseguró que detrás de estos delitos se encuentran bandas criminales.

"Las hemos ido combatiendo desde Medellín y entonces se han fijado la estrategia de moverse a otras regiones del departamento", dijo y agregó que "nosotros no nos amainamos ante ningún tipo de reto en materia de seguridad".