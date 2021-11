Pandemia sigue dando pasos hacia el cuarto pico

Desde mediados del presente año las autoridades de salud estiman que es irreversible la ocurrencia de un cuarto pico de la pandemia en el país, especialmente después de la llegada de la altamente contagiosa variante Delta. Se dijo que sería en octubre, luego que en noviembre. Esta semana el Ministro de Salud señaló que aún no se ha presentado, sin embargo, preocupa lo que sucede en varias regiones. En tanto que las cifras de contagios y muertes indicarían que está cerca.

“Todavía no estamos en un cuarto pico a nivel de promedio nacional, pero sí tenemos algunas ciudades o algunas áreas en las regiones donde tenemos especial preocupación, particularmente las zonas de fronteras, ciudades como Cúcuta, La Guajira, Arauca y San Andrés, porque tenemos una alta influencia de poblaciones fronterizas”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Agregó que el pico de la pandemia no corresponde a un aumento progresivo sino a un disparo de casos en los diferentes territorios, "por esa razón creemos que todavía a nivel nacional no hemos tenido ese disparo, pero estamos en un riesgo, los días van pasando y cada día cuenta si no nos vacunamos. El llamado es a vacunarnos extensa y masivamente", subrayó el titular de la cartera de Salud.

Por su lado, el pasado viernes el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexánder Moscoso, presentó los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) sobre el comportamiento de la variante Delta y los linajes del covid-19 más predominantes en el país.

Confirmó que, en este momento, Delta es la cepa del Sars-Cov2 que más predomina en todo el territorio nacional, pues "representa el 80% de casos, más exactamente el 79,1%, seguido de la variante Mu". Mientras que el resto de variantes prácticamente han desaparecido.

El funcionario dijo que la expansión de Delta no solo se explica porque es el doble de transmisora que otras variantes, puede contagiar entre 6 y 8 personas, mientras que la cepa original 2,5, sino por el aumento de la movilidad de la población en fechas específicas.

"Después del Día Sin IVA y el fin de semana del 31 de octubre, son evidentes en las cadenas secundarias a estos contagios iniciales. También lo podemos ver reflejado en los efectos que tuvieron los dos puentes pasados en Bogotá", indicó Moscoso.

Agregó que la mejor forma de contrarrestar el impacto de la pandemia es la vacunación, pero también manteniendo las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y respetar las restricciones de aforos y aglomeraciones.

En cuanto a la vacunación, desde el inicio del Plan Nacional, en febrero pasado, el gobierno de Iván Duque y las autoridades de salud se fijaron la meta de que en diciembre de este año el 70% de la población tenga aplicada al menos una dosis, es decir, 35.734.649 personas.

Se está cerca de lograr la meta pues según el reporte del Ministerio de Salud (con corte a las 11:59 p.m. del pasado miércoles) 30.225.058 personas han recibido la primera dosis de la vacuna; con segunda dosis 19.364.899; con dosis de refuerzo 1.077.206; con monodosis 4.724.451, y con esquemas completos 24.089.350.

En las últimas tres semanas el ritmo de vacunación ha crecido ostensiblemente después de que el Gobierno expidiera el Decreto 1408, que obliga a presentar desde el pasado 16 de noviembre el respectivo carné a mayores de 18 años para poder ingresar a eventos públicos masivos como conciertos, cines y gastrobares.

El hecho de que en este momento la gente acuda en mayor cantidad para que le apliquen el biológico, sumado a la necesidad de inmunizar a más personas ante la inminencia del cuarto pico, y también considerando que crecerá la interacción por las festividades de final del año, habrían sido determinantes para que las autoridades de salud decidieran elevar el listón de la meta e ir más allá del propósito del 70% de la población vacunada a diciembre de este año.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó el pasado viernes que se debe “vacunar al 90% de la población con una dosis para diciembre”.



Ralentizar el pico

Es importante hacer con las medidas que se demore el cuarto pico de la pandemia porque mientras tanto se puede avanzar en la vacunación, logrando de esta forma que sea menor la afectación que los anteriores picos, indicó el epidemiólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno, nombrado por la Organización Mundial de la Salud como coordinador nacional de estudios sobre el covid-19; al tiempo que se ha desempeñado como asesor del Gobierno en temas de la pandemia.

“Entre más se demore en llegar el cuarto pico y ese tiempo lo aprovechemos vacunando más personas, probablemente el tamaño del pico va a ser menor y también podríamos tener un pico de casos, pero no de personas hospitalizadas o de personas fallecidas de la misma proporción que vivimos en el tercer pico", dijo el experto a EL NUEVO SIGLO.

Agregó que "es buena noticia a medida que el pico se va demorando. Obviamente también hay un compromiso importante que lo tengamos en cuenta, es que aprovechemos esos momentos porque si el pico se demora en llegar porque estamos observando las medidas pero no nos vacunamos, pues de nada sirve que ganemos ese tiempo. Creo que es una ventaja que no hayamos tenido el pico como inicialmente se planeaba en los cuadros matemáticos en noviembre sino que se ha ido corriendo".

Empero, Álvarez alertó sobre el efecto que tendrían las festividades que se avecinan en el incremento de los contagios.

"Es un factor importante porque desafortunadamente lo vimos el año pasado con el segundo pico, que justamente la determinante fue la época de vacaciones, Navidad y Año Nuevo. Entonces sí es posible que eso sea un factor determinante porque lo que vimos el año pasado, incluso que no había vacunas, es que las personas tomaron unas vacaciones para covid", anotó Álvarez.

Aunque destacó que "afortunadamente la diferencia del año pasado con este es que ya hay un porcentaje grande de personas vacunadas".