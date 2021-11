Bogotá cerrará año con más de US$1.200 millones de inversión extranjera

Hace menos de 15 días Invest in Bogotá (IIB), la agencia de promoción de inversión extranjera para la capital, escogió a María Isabella Muñoz como su nueva directora ejecutiva.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, explicó cuáles son las proyecciones de inversión extranjera para el 2022, año en el que esperan volver a cifras prepandemia (segundo semestre). También indicó cuáles serán las metas trazadas por IIB, considerando que es año electoral, de pandemia y de reactivación económica.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo recibe a Invest In Bogotá?

MARÍA ISABELLA MUÑOZ: Estamos muy contentos. Este fue un proceso bastante largo, exigente y ese es un buen mensaje porque fue un proceso absolutamente transparente e independiente.

Esta es una entidad muy importante para la ciudad y es el corazón articulador de esos intereses público-privados relacionados con la atracción de inversión extranjera (IE) y el reto que tenemos hacia delante es inmenso: el de promover y posicionar a Bogotá como epicentro de inversión y de eventos corporativos.

ENS: A una empresa extranjera interesada en invertir hoy ¿Cómo le describiría el escenario actual, cómo le vendería la ciudad?

MIM: Primero, yo creo que Bogotá está atravesando un momento espectacular en materia de emprendimiento y en innovación. Hace 15 años, cuando yo estaba trabajando en Bancoldex, el emprendimiento era el de la empanadita. Hoy el ecosistema de emprendimiento en la capital es una cosa extraordinaria por su calidad de emprendedores, de organizaciones tanto públicas como privadas que están apalancando ese ecosistema.

También Bogotá, al ser la capital del país, tiene varios atributos bastante importantes cuando uno como empresa extranjera toma la decisión de invertir acá y no en Barranquilla o Medellín. Lo primero que nosotros tenemos para ofrecer es el talento humano. Bogotá tiene un talento joven y calificado de más de cuatro millones de personas.

Le puede interesar: Concejales reiteran que el Distrito está dilatando discusión del POT

Además se tiene una ciudad que ofrece un mercado potencial de 10 millones de personas. Tenemos una ubicación estratégica clave y al aeropuerto con el mayor movimiento de carga y el tercero en movimiento de pasajeros. Eso nos da la facilidad de operar desde acá pero también de que la capital se convierta en un hub de operaciones para atender a diferentes ciudades de la región.

Y hay otros temas macro que nosotros como locales sufrimos, pero que para los internacionales es una oportunidad y es la tasa de cambio. Con la tasa de cambio que tenemos hoy, para un extranjero llegar a contratar talento, a adquirir materia prima local y a tener ese tipo de exposición cambiaria, es un beneficio comparativamente con una tasa de cambio de $1.800.

ENS: La última cifra de inversión captada antes de la pandemia por IIB fue de US$300 millones ¿Cuándo espera IIB alcanzar cifras de prepandemia?

MIM: Este año, al cierre del primer semestre, las cifras estaban cercanas a lo que eran las estimaciones de IED prepandemia pero nosotros el próximo año vamos a tener un reto muy importante: si ningún factor externo afectara nuestra gestión, yo diría que el segundo semestre del 2022 podríamos estar en niveles prepandemia.

Es decir, si algo pudiera garantizar la tranquilidad o la certeza de que esos inversionistas a mediano y largo plazo van a poder materializar sus inversiones, la proyección es a finales del año entrante. Pero qué pasa: el próximo año tiene una connotación muy importante y que va a tener una afectación directa sobre la IED y es la incertidumbre frente a las elecciones.

ENS: ¿Hay mucha incertidumbre por las elecciones presidenciales?

MIM: En todo hay una salvedad que es necesaria: nosotros hemos medido la evolución de la IED en años electorales y no se evidencia un cambio muy grande cuando hay elecciones presidenciales. Siempre hay incertidumbre, pero el tipo de inversión que nosotros atraemos es de tan largo plazo y necesitan estudios tan amplios, que la decisión de las elecciones muchas veces no cambia la decisión de inversión de las empresas.

Pero si llegara una izquierda extrema habría que ver el tono de las propuestas para ver si definitivamente afectaría a esas potenciales empresas que van a llegar acá.

Creo que la tasa cambiaria puede ser una bondad en medio de la coyuntura macroeconómica, pero sin duda el tema regulatorio, jurídico y tributario será un problema.

ENS: ¿La reforma tributaria también incidirá sobre la IED?

MIM: Frente a la reforma tributaria también tendremos que ver con qué tono y con qué condiciones va a salir.

Proyecciones

ENS: Pese a todo, en el 2020 Invest in Bogotá atrajo unos US$114 millones en negocios para la capital y solo el primer semestre de este año recibió US$481 millones ¿Con qué proyección esperan cerrar este año?

MIM: Primero una aclaración: este es un negocio que al final tiene una gestión que no necesariamente se va a ver materializada y reflejada ese mismo año. Es una gestión que se va labrando a mediano y largo plazo para convencer a esas empresas de llegar a la ciudad. Dicho eso, nosotros estimamos que para este año, al cierre, la inversión extranjera directa IED va a tener un crecimiento del 39% y va a superar los US$1.200 millones.

Te aclaro algo: esa es la cifra de toda la IED que recibirá Bogotá; no es la cifra que captó esta agencia de inversión que es Invest In Bogotá. Nosotros no tenemos una meta en valor de inversión porque eso varía demasiado dependiendo de la magnitud de los proyectos que se captan.

ENS: ¿Cuántos proyectos de inversión acompañó IIB en 2020 y cuál es la meta de este año?

MIM: En el 2020, en plena pandemia, la entidad logró captar 30 proyectos de inversión y este año vamos a cerrar con 35 proyectos. El estimado para el próximo año es que con este impulso podamos materializar 40. Es decir, que podamos cerrar el 2022 con 40 proyectos gestionados por Invest in Bogotá.

En el 2020 esos 30 proyectos lograron movilizar cerca de US$114 millones, de los cuales, estimamos, se pudieron haber derivado alrededor de cinco mil empleos para la ciudad. Y los proyectos que esperamos certificar este 2021 podrían estar generando cerca de 10 mil empleos.

ENS: Con su experiencia en fondos de capital privado ¿Cómo espera que se traduzca eso en el posicionamiento internacional del ecosistema de emprendimiento e innovación de Bogotá?

MIM: Cuando uno habla de capital privado, uno incluye diversos mecanismos de inversión. Yo tuve la fortuna de haber sido pionera porque a mí me tocó arrancar de ceros en la industria de fondos de capital privado en Colombia (el private equity y el venture capital), que recibe recursos de inversionistas nacionales e internacionales para posteriormente invertirlos en empresas y emprendimientos en diferentes sectores económicos.

La experiencia que yo traigo es bien importante para poder incorporar todos esos contactos, conocimiento y relaciones que creé durante esos años para poder alinearlos con nuestros retos como entidad.

ENS: ¿Llega con alguna meta en específico?

MIM: En este momento estamos repensando un poco la estrategia, pero sin duda hay varios frentes que se fortalecerán con mi llegada. Dado que estamos en una coyuntura en donde no sabremos qué pasará con la pandemia o con el cuarto pico, jugaremos un rol híbrido. La meta de no dejar ir a las empresas que estaban acá la logramos, pero tenemos que garantizar que se mantengan todos los servicios de after care.

Esto porque se vienen unas elecciones y una reforma tributaria y tendremos que acompañar muy de cerca las necesidades de las empresas que están hoy acá.

Y, por otro lado, como estamos en reactivación y en este momento gozamos de unas condiciones favorables, tenemos que garantizar que lo que llegue ojalá se quede en Bogotá. Tenemos que ver cómo en el 2022 logramos un equilibrio entre ambas cosas y, por supuesto, seguir apoyando la vacunación.