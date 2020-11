Sanción disciplinaria de 20 años a soldados por violación de niña embera

Una sanción de 20 años de inhabilidad y suspensión del cargo a los soldados implicados en el caso de la violación a una menor indígena de la comunidad embera en el departamento de Risaralda impuso la Procuraduría General de la Nación.

La procuradora delegada del caso, Aura Fajardo, determinó que los uniformados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la joven indígena, así como de su cargo en la institución para cometer el delito.

Asimismo, Fajardo resaltó que la menor no contaba con una afiliación al sistema de salud, no estaba estudiando, ni tenía tarjeta de identidad y además se encontraba en una situación económica desfavorable y afectada por situaciones del conflicto armado y aseguró que esta joven no era amiga de los soldados como, en un principio, la defensa argumentó.

“No tuvo contacto social significativo, cultural ni ningún otro vínculo con los soldados, ni con otros militares de esa unidad militar”, dijo la funcionaria y agregó que la menor no pudo detectar el peligro que implicaba acercarse al lugar donde estaban los militares debido a su corta edad e inocencia.

En ese sentido, Fajardo señaló que las pruebas que se recopilaron permitieron determinar el abuso sexual del que fue víctima la menor durante la noche del pasado 21 de julio en las inmediaciones del Colegio Pio 12, donde fue accedida carnalmente por lo menos por seis soldados del batallón.

Cabe mencionar que los uniformados implicados fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, y a Luis Fernando Mangaret Hernández.

Estos soldados pertenecían al Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de la octava brigada del Ejército Nacional.

Finalmente, en el fallo disciplinario se compulsó copias para investigar si otros soldados también abrían accedido a la menor indígena.