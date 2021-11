54,8% de colombianos se sienten inseguros en la noche

La Encuesta Pulso Social de octubre, del Dane, reveló que los colombianos tienen un alto porcentaje de inseguridad en la noche ya que el 18,9% aseguró sentirse muy inseguro y el 35,9% inseguro.

En cuanto a la medición de la pandemia del covid 19 y sus afectaciones a las relaciones interpersonales, el Dane mostró que el 40,3% de los jefes o jefas de hogar dijo que se encuentra satisfecho con su relaciones interpersonales y el 36,2% con la vida en general.

Respecto al estado de salud de los colombianos el 33,5% aseguraron estar satisfechos y 32,3% se sienten bien en su vida emocional.

Por otro lado el 79,0% de los jefes de hogar no se han contagiado de coronavirus, y el 20,9% estuvo contagiado y ya se recuperó.

Asimismo la encuesta revela que durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 21,9% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.

En este mismo sentido, el 32,1% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en octubre de 2021, estar un poco preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, mientras que el 18,1% dijo estar muy preocupado. El 9,6% estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus.

Antes de la consulta, el 33% de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 22,0%, cansancio; el 17,5%, dolores de cabeza o estomacales y el 17,0% dificultades para dormir.

En cuanto el Índice de Confianza del Consumidor llegó al 38,5%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente a la cifra de septiembre (37,7%).

La encuesta que se aplicó en 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó el 41,3% de jefes de hogares encuestados, en octubre de 2021 consideran que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 40,0% era igual.

Así mismo, para el 39,5% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 35,6% será mejor.

Le puede interesar: Retrasos en Hidroituango impactarán precios de energía

Por otro lado, El reporte indica que, comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 62,8% de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 77,2% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Frente a la pregunta ¿cómo cree usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con los 12 meses anteriores, 45,5% de las y los jefes de hogar contestaron que aumentarán mucho y 30,9% dijeron que aumentarán igual.

Al preguntárseles en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada (los últimos siete días), el 54,1% contestó que estaban trabajando y el 33,0% dedicados a oficios del hogar. A su vez, el 88,9% manifestaron que durante la última semana no estaban trabajando remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa, modalidad virtual de trabajo) y el 36,3% que trabajó remotamente lo hizo 41 horas o más. Por su parte, el 55,0% de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 17,7% dijeron que lo harían cinco o más días por semana.