Inició obra para terminar vía de acceso a Amapolas

El IDU le dio inicio a la fase de preconstrucción de las obras de estabilización en la avenida de Los Cerros, entre calle 23 sur y transversal 17 B este, más exactamente en el barrio Amapolas ubicado en la localidad de San Cristóbal, que beneficiará a 95.993 habitantes de la UPZ de San Blas.

La avenida Los Cerros, entre calle 23 sur y transversal 17 B este, y el acceso al Barrio Amapolas, se han vistos afectados por continuas deformaciones en la plataforma de soporte de la vía, que ocasionan pérdida parcial y total de la banca existente, haciendo inviable la utilización de este tramo vial.

Esta pendiente es favorable a procesos de remoción en masa que han venido afectando los taludes adyacentes a la vía y a la banca misma, como consecuencia del desarrollo urbano y del desarrollo minero consistente en la extracción desordenada de materiales pétreos en la zona del proyecto.

La estabilización del talud sobre el barrio Amapolas implica la construcción de 152 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y obras de drenaje. Esto mejorará también las condiciones de servicio y de seguridad vial para los automotores, con la reconstrucción de 1 kilometro/ carril de vía, permitiendo dar continuidad a la antigua vía al Llano.

Adicionalmente mejorarán las condiciones de acceso peatonal en el sector con la construcción de un total de 676 m2 de espacio público.

En ese año el IDU, mediante Resolución 006117 de 2017, adjudicó la licitación pública IDU-LP-SGI-023-2017 a la firma Ballén B y CIA SAS, para la construcción de las obras de recuperación y estabilización y suscribió el contrato IDU-1492-2017.

El contratista no cumplió con el objeto acordado, dejando un avance físico del 34%, sin ningún componente terminado, con construcciones parciales en los muros de contención No. 1 y No. 3, y excavaciones abiertas. La entidad procedió a caducar el contrato, mediante resolución No. 012570 de 2019.

El IDU, mediante contrato IDU-1199-2020, suscrito con el contratista Otoniel Sarmiento Melo, dio inicio a la continuación de las obras que tendrán cinco meses de preconstrucción, siete de obras y uno más de entrega.

La interventoría de la infraestructura está a cargo del Consorcio Taludes IC, mediante contrato IDU-1350-2020. Se espera que la finalización sea en diciembre del año 2021. La inversión será de $9.614.333.552