88,4% de familias dicen que no tienen dinero para vacaciones

El 88,4% de quienes conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país hasta octubre de este año, dicen que ellos o algún miembro de su hogar no tendrán dinero para salir a vacaciones en los próximos 12 meses. Así lo expone la encuesta de Pulso Social del DANE, que además señala que el 68,6% de los miembros de los hogares no tenía en el momento de la consulta posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos.

De esta manera, se registró que en octubre de 2020 el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 34,0. Por sexo, el ICC en los hombres fue 34,3 y en las mujeres fue de 33,9.

Confianza del consumidor

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,8% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges afirmó que la situación económica de su familia en octubre de 2020 era peor frente a la vivida en ese mismo mes del año anterior, el 29,6% sostuvo que era igual, y el 9,0% reportó que era mucho peor.

Para el 84,0% de las personas que hacen parte de la jefatura de hogar en Neiva la situación económica del grupo en el trimestre agosto– octubre de 2020 era peor o mucho peor en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2019; por su parte, en Tunja, para el 42,9% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges dicha situación era peor o mucho peor, y para el 12,4% era mucho mejor o mejor.

De igual manera, el 66,4% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas consideró que la situación económica del país en octubre de 2020 era peor con respecto a la del mismo mes de 2019, para el 23,4% era mucho peor, y para el 8,4% era igual. Así mismo, el 37,6% sostuvo que la situación económica del país será mejor dentro de 12 meses frente a la vivida en octubre de 2020; el 29,6% dijo que será igual; y para el 23,8% será peor.

Compras

Al comparar la situación económica de octubre de 2020 con la presentada hace un año, el 75,3% de las personas que hacen parte de la jefatura de hogar manifestó que no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.; y el 85,2% aseguró que tiene menores posibilidades de adquirir elementos para el hogar como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrónicos, entre otros.

Para el 25,1% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el empleo aumentará poco en los próximos 12 meses, el 23,9% dijo que disminuirá poco, y el 26,1% manifestó que permanecerá igual.

La salud

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges confirmó que en octubre de 2020 su estado de salud era bueno; para el 23,7% era regular; y el 15,2% dijo que era muy bueno.

En octubre de 2020, el 36,5% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas que conformaban la jefatura del hogar se sentía muy preocupado por contagiarse del coronavirus, el 28,4% estaba un poco preocupado, el 21,1% estaba algo preocupado, y el 10,0% se encontraba nada preocupado. Al mismo tiempo, el 57,5% estaba interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, frente al 42,5% que no lo estaba.

El 86,8% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que los niños y niñas de su familia continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas o colegios; el 3,2% sostuvo que no las continuaron; y el 10,0% dijo que los niños y niñas del hogar no asistían ni realizaban actividades educativas o de aprendizaje.

Una vez se preguntó el por qué los niños y las niñas del hogar no continuaron con las actividades educativas o de aprendizaje, el 38,4% manifestó que no podía pagar la pensión por la reducción de ingresos económicos; el 17,7% respondió que la institución educativa sí ofrecía clases virtuales pero el hogar no contaba con dispositivos como computador, tablet o celular; y el 20,5% afirmó que a pesar que la institución educativa sí ofrecía clases virtuales, el hogar no contaba con internet.