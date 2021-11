¿Qué hacer si recibió esquema completo de vacunación en el exterior?

Luego del anuncio de dosis de refuerzo para toda la población mayor de 18 años en el país, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se ha enfocado en aclarar dudas a la comunidad.

Una de ellas tiene que ver con lo que deberán hacer los ciudadanos que salieron del país a vacunarse contra el covid-19 y ahora indagan qué deberán hacer.

Lo primero, dijo el ministro: “No hay que volver a salir del país” para recibir su dosis de refuerzo.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Salud explicó que estos ciudadanos deben acercarse a su IPS para que reporten que recibieron su esquema de vacunación fuera del país, estos datos sean cargados en Mi Vacuna y posteriormente, conforme la etapa de la vacunación, podrá acceder a la dosis de refuerzo, que se inició desde hoy para la población mayor de 18 años, según la etapa abierta al inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

“Esto es importante para la contabilización de vacunas, no las tenemos contadas en este momento”, agregó el ministro, que aprovechó para invitar a esta población, vacunada en el exterior, para que se acerque a su IPS a realizar este trámite.

Asimismo, resaltó que la inmunización de la población con esta dosis adicional es fundamental para evitar el contagio y una alta mortalidad ante un eventual cuarto pico, el cual -según Ruiz- se ha pospuesto gracias a la vacunación; sin embargo, es necesario aumentar las coberturas y completar los esquemas, especialmente en los grupos de riesgo.

“Todavía no estamos en un cuarto pico a nivel de promedio nacional, pero sí tenemos algunas ciudades o algunas áreas en las regiones donde tenemos especial preocupación, particularmente las zonas de fronteras, ciudades como Cúcuta, La Guajira, Arauca y San Andrés, porque tenemos una alta influencia de poblaciones fronterizas”, dijo.

Por ejemplo, las ciudades venezolanas que colindan con Colombia llegan a prevalencias por encima del 40 %, muy superiores a las prevalencias que se tienen en las ciudades colombianas. Mientras que, las islas del Caribe alrededor de San Andrés y Providencia tienen una mayor prevalencia que el archipiélago nacional, por lo tanto representan un mayor riesgo.

El jefe de la cartera de Salud explicó que los picos no se dan de manera progresiva, sino como una especie de disparo, “por esa razón creemos que todavía a nivel nacional no hemos tenido ese disparo, pero estamos en un riesgo, los días van pasando y cada día cuenta si no nos vacunamos. El llamado es a vacunarnos extensa y masivamente”. “Tenemos 11 millones de vacunas disponibles, es más que suficiente”, agregó y recordó que Pfizer está destinada para mujeres gestantes y segundas dosis pendientes