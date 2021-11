Juicio de responsabilidad fiscal por 1.337 millones a socio de Centros Poblados

Un nuevo caso se le suma a la Unión Temporal Centros Poblados, que está ligada en el caso de corrupción por el contrato de MinTIC, y ahora tiene que ver con uno de sus socios que es investigado por responsabilidad fiscal en un contrato.

La Contraloría investiga a la firma Intec de la Costa SAS por posibles irregularidades en el proyecto de construcción de un puente militar en el río San Jorge, en la vereda la Solera de Caimito, Sucre.

El socio de Centros Poblados aparece como parte del consorcio Puente San Jorge 2019, con un contrato de 2.507 millones de pesos, de los cuales informó el ente de control que se perdieron 1.253 millones de anticipo.

Es por eso que la Contraloría le abrió proceso a la firma por 1.337 millones de pesos por responsabilidad fiscal en las posibles irregularidades, que previamente fueron denunciadas por las autoridades en Sucre.

"Precisamente una denuncia que recibió la Contraloría originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre", informó el ente de control.

También informó la Contraloría que "al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra".