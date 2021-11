Medellín: se impondría toque de queda para no vacunados

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió a los ciudadanos de Medellín que ante la llegada del cuarto pico de contagios covid19, podría imponer medidas restrictivas para no vacunados, como el toque de queda nocturno.

“Si el panorama se agrava les vamos a poner un toque de queda a los que no se vacunaron.Si eventualmente el problema de contagios llegará aumentar y está concentrado en los no vacunados, obviamente nosotros pondríamos restricciones en ellos”, afirmó Quintero.

“En Medellín no se pueden hacer nuevos cierres, la ciudad no aguantaría un cierre más, el tema social es tan duro y tan difícil que causaría más muertos, nos ha costado mucho recuperar la economía por eso las medidas serían exclusivamente a los no vacunados”, agregó el mandatario local.

El alcalde señaló que la ciudad en este momento tiene una capacidad máxima de 1.060 camas UCI y que el 80% de las personas que la ocupan son por otras enfermedades no relacionadas con el Covid, de tal forma que por ahora no se ha pensado en implementar restricciones.



En los últimos días, los contagios en Antioquia aumentaron un 60 % acercándose a los 500 casos diarios, cuando en septiembre y octubre el departamento había logrado reducirlos hasta 300 y menos casos diarios.



No obstante, el alcalde dijo que "somos un ejemplo en el tema de vacunación. Medellín es una de las ciudades más vacunadas del país". Según el último reporte de la Secretaría de Salud, 1.533.195 personas ya cuentan con el esquema completo.