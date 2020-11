La Séptima tendrá carriles exclusivos para buses duales

Durante la presentación del diseño conceptual del corredor verde por la carrera séptima, la alcaldesa mayor Claudia López explicó en detalle cómo quedarían los diseños de esta vía, que espera esté concluida en cinco años. Durante las próximas tres semanas se ultimarán los detalles del mismo, y antes de que finalice el año la Alcaldía entregará el informe al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para que este comience el proceso de estudios y diseños.

Con una redistribución de la totalidad del espacio público y vehicular, por esta vía se moverán buses duales eléctricos en carriles exclusivos, las estaciones serán abiertas (no en el centro de la vía), habrá dos nuevos cables aéreos (uno en el norte y otro en el centro), y la intersección de la Calle 72 con Séptima será subterránea, uno de los puntos más complejos de la obra.

"Esto no tiene nada que ver con una troncal de Transmilenio como la troncal de la avenida Caracas. No vamos a hacer la típica troncal que va por la mitad del corredor, que pone un cajón en la mitad del mismo y que empaqueta a la gente sin importar por donde vaya", insistió López, y sostuvo que los carriles segregados "en nada se parecen" a las troncales tradicionales de Transmilenio.

Adicionalmente, explicó que este corredor plantea 24 kilómetros de bicicarriles continuos y 16 plazas alamedas. La totalidad del corredor estará interconectado desde los Cerros hasta la ciclo alameda del Medio Milenio, a la altura de la 17. Los árboles existentes se conservarán y se aumentará el número, adicional a una serie de jardines verticales y zonas verdes pensados para mejorar el sistema de drenaje sostenible.

“El 87% de los viajes que se harán por el corredor serán limpios, con energías limpias y modos sostenibles. Serán multimodales y se va a adaptar a las necesidades de cada tramo. El transporte público masivo, en volumen y en número de viajes es muy distinto en diferentes tramos del corredor, entonces nos vamos a adaptar a esa demanda y vamos a diseñarlo para que se integre con los demás proyectos que estamos haciendo. Creemos que nos alcanza con la plata que tenemos”, indicó la alcaldesa.

Tres avenidas

Con cuatro criterios clave solicitados por los ciudadanos (que el corredor verde tenga una distribución equitativa del espacio vital, una multimodalidad, una visión de borde oriental que garantice conexiones del borde oriental occidental y los barrios y por último un corredor que garantice un sistema de transporte masivo eléctrico), la alcaldesa comenzó por referir un enorme desacierto conceptual que tuvieron otras administraciones al abordar el problema y buscar una solución de movilidad por este corredor, y que esta Administración abordó de manera diferente.

“La carrera séptima no es igual. Todo el corredor no es igual y la principal dificultad que les vemos a las tres opciones previas es que no reconocen la heterogeneidad de la séptima en diferentes tramos y tal vez el principal cambio conceptual es que la séptima tiene cuatro tramos distintos: son tres séptimas”, comenzó por referir López.

Con este punto de partida, en el cual la Carrera Séptima será concebida como tres tramos con distintos anchos y distintas capacidades, dos preguntas deben ser resueltas: ¿cuáles son los tres tramos y qué tipo de movilidad habrá por allí?

Pensada de sur a norte, la primera séptima, va de la calle 24 a la Calle 40 y pese a que ya está peatonalizada, también se robustecerá en este proyecto a través del Cable Aéreo Santa Fe.

A ella le sigue la séptima Chapinero, que va de la calle 40 a la calle 100 y es un tramo caracterizado por la vida universitaria, financiera y comercial, en la que confluyen la mayor cantidad de viajes cortos y largos. De este segundo tramo una de las propuestas que más llamó la atención, es que la intersección de la 72 con séptima será subterránea.

Y en una tercera medida está la séptima Usaquén. Por este tramo habrá un cable aéreo que bajará a las personas de Santa Cecilia hacia la séptima y hacia el corredor férreo del norte, y contará con una ciclo alameda y estaciones abiertas e incorporadas.

No al tranvía

La mandataria explicó que varias de las propuestas ciudadanas priorizaron como solución la construcción de un tranvía, pero López aseguró que esta no es una opción viable para la capital por dos razones: en primera medida y como pasa con el Transmilenio, un tranvía solo puede mover entre 8.000 y 18.000 pasajeros hora sentido, y por la carrera séptima entre la calle 200 y la calle 100 hay un promedio de 19.000 viajes hora sentido en hora pico en transporte público, y un promedio de 11.000 viajes hora sentido en hora entre la 100 y el centro.

“Pero es el mismo tranvía todo el corredor. No distingue los viajes y los sectores en donde se necesita más o menos capacidad. Como el corredor arranca en el norte, con una demanda de 19.000 pasajeros, tendríamos que comprar el más robusto (de 18.000 pasajeros) y para poder hacer un tranvía capaz de cargar 18.000 pasajeros desde su inicio hasta el centro, tendríamos que bloquear prácticamente todas las intersecciones de la séptima de la 100 hasta el centro, con lo cual el tranvía se volvería un muro que dividiría la ciudad”, explicó la mandataria.

En segunda medida, López explicó que la carrera séptima es una vía en la que se hacen marchas, manifestaciones y carnavales culturales, “y cada vez que pase eso no hay manera de hacer desvíos operacionales si tenemos un tranvía. Es riesgoso, carga menos gente y puede costar hasta tres veces más del presupuesto que tenemos. Es un juguete tres veces más caro y menos eficiente en término de viajes, operación o flexibilidad que necesitamos por diferentes características de vida urbana".