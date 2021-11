En mes y medio Nutresa deberá decidir si acepta oferta de los Gilinski

Hasta el 17 de diciembre los accionistas del Grupo Nutresa deberán definir si aceptan la propuesta de compra del Grupo Gilinski, luego que Nugil S.A.S publicara el primer aviso donde oficializó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Según se señala en la información relevante, “el oferente formula la oferta para adquirir como mínimo la cantidad de 222.455.976 acciones ordinarias de Nutresa, equivalente al 30 de septiembre de 2021, según la información pública disponible en el registro del Registro Nacional de Valores de Emisores (RNVE), al 50,1% de las acciones suscritas, pagadas y en circulación del emisor, que equivalen a 62,625% del capital suscrito, pagado, en circulación y con derecho al voto del emisor”.

No obstante, se debe tener en cuenta que, aunque inicialmente “no había menos de una propuesta mínima o más de un máximo”, los Gilinski dejaron la puerta abierta para que sí pueda suceder. Además, el precio de compra por cada acción será de US$7,71.

En el aviso se especifica que “según lo establecido en un artículo del Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la Oferta sea inferior a la cantidad mínima de valores mencionada en el presente Aviso, el oferente podrá, a través de Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa, modificar la cantidad mínima ofrecida únicamente en los términos previstos para ello en la regulación de BVC”.

Es decir, durante los 15 días de la OPA se definirá quién quedará con el control mayoritario de la compañía de alimentos.

Reclamos

De otro lado, el Grupo Sura y Grupo Argos pidieron a la Superintendencia Financiera de Colombia dar la orden, de manera inmediata, la publicación en las páginas web de la Bolsa de Valores de Colombia, de la Superfinanciera y de Servivalores GNB Sudameris, del cuadernillo de oferta a que hace referencia el Aviso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones ordinarias de Grupo Nutresa S.A. por parte de Nugil S.A.S.

Según explicó Grupo Sura, “el cuadernillo de oferta debe encontrarse disponible (a partir de la fecha de la publicación del aviso) “en la Superintendencia Financiera de Colombia, en las oficinas del oferente, en las oficinas de las sociedades comisionistas por cuyo conducto se realiza la oferta y en las bolsas de valores donde están inscritos los valores y esto no ocurre".

Por su parte, Grupo Argos señaló que “la falta de información completa en relación con la OPA genera incertidumbre en el mercado e imposibilita el análisis integral de la oferta por parte de los accionistas de Grupo Nutresa S.A”.

Directivos

En declaraciones a varios medios, el pasado fin de semana, el empresario y banquero Jaime Gilinski negó que la propuesta fuera de carácter hostil y aseguró que, en caso de consumarse, no implicaría una purga en los órganos directivos de la empresa de alimentos.

Según sostuvo, en caso de quedarse con la participación mayoritaria, en sus planes estaría seguir contando con el actual gerente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego.

“(...) No es hostil porque reconfirmo que queremos contar con toda la administración del Grupo Nutresa, con el presidente Gallego, si nos puede acompañar, y con todos los colaboradores. Eso no tiene nada de hostil”, dijo Gilinski, al tiempo que no descartó cambios en la junta directiva.

Gilinski dijo que “Nutresa es accionista de algunas otras empresas, pero su negocio fundamental es el de alimentos. Tiene de seis a siete líneas de negocio, cada una de ellas con posiciones de liderazgo en el mercado, no solamente en Colombia, sino también regionalmente”, planteó Gilinski, precisando que, de acuerdo con el cuadernillo de oferta, se habría hecho un ofrecimiento para quedarse con el 50,1% de las acciones de la compañía, con un margen mayor del 25%.