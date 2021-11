Con dos semanas de retraso arranca votación del POT

Transcurridas dos semanas de denuncias, y cuando ya debería haber avanzado la votación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá, la plenaria logró terminar de darles trámite a las recusaciones y los impedimentos y, finalmente hoy, a 16 días de vencer el plazo a este proyecto de Acuerdo, comenzará a votarse el articulado en la comisión del Plan.

Recordando la división que hubo al interior de la Alianza Verde por la imposición de la Ley de Bancadas, tras lo cual cuatro de los 12 concejales que se manifestaron en contra comenzaron a estudiar cómo procederían, EL NUEVO SIGLO habló con el único de los cuatro concejales que hace parte de la comisión en la que se radicó el proyecto y confirmó que objetará conciencia.

“Dejaré la constancia de la objeción de conciencia, la cual será radicada antes de iniciar la sesión. Y en los artículos en los cuales tendría que votar de esta manera, me retiraré. Los otros tres concejales, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino, no hacen parte de la comisión y por lo mismo no tienen que objetar conciencia de nada porque no votan en esa célula, pero generosa y simbólicamente me acompañarán en cada una de las salidas del recinto”, sostuvo el concejal verde Martín Rivera.

Por su parte, la presidenta del Concejo y concejal de los verdes, María Fernanda Rojas, celebró que lograran despacharse las recusaciones. “¡Buenas noticias! Ya se resolvieron las recusaciones a los concejales de Bogotá, y con esto podemos iniciar mañana el debate y la votación del articulado del POT”, trinó la cabildante en su cuenta de Twitter.

Recusaciones

Ayer la Plenaria del Concejo de Bogotá reanudó y concluyó el trámite legal correspondiente a las recusaciones presentadas contra los concejales del partido Alianza Verde, interpuestas por Germán David Cañón Niño, sobre el posible conflicto de interés en la discusión y votación del proyecto.

Antes de aprobar el orden del día, la concejal Vargas solicitó la palabra para dejar constancia de su retiro del recinto y no participar de la votación de las recusaciones, pues de acuerdo con ella el organismo competente para darles trámite a estas recusaciones es la Procuraduría y no el Concejo de Bogotá.

Asimismo, el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo se sumó y se acogió al concepto de su colega y procedió a retirarse del recinto. De la misma forma, Marco Acosta, de Colombia Justa y Libres, dejó constancia de su retiro para abstenerse de participar en la votación de las recusaciones y la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-Mais Ati Quigua también se retiró del recinto.

Por otro lado, el concejal Nelson Cubides presentó excusa por no asistir a la sesión Plenaria, debido a una incapacidad médica, y los concejales del Centro Democrático, Andrés Forero y Diana Diago, radicaron también una excusa por su inasistencia, debido a asuntos personales (ambos cabildantes también se disculparon para la sesión del domingo).

Más adelante en la sesión, que concluyó alrededor del medio día, los concejales del partido Alianza Verde se retiraron del recinto para que la Plenaria pudiera continuar con el trámite de las recusaciones y volvió a asumir la presidencia de la plenaria la concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez.

Así las cosas, de manera ordinaria se votó el impedimento de la bancada Alianza Verde, siendo este aprobado con 24 votos y, seguidamente, de manera ordinaria, a través del sistema biométrico se votó la recusación instaurada contra cada uno de los concejales.

Para las concejalas María Fernanda Rojas Mantilla y Lucía Bastidas fue negada la recusación con 25 votos, y los concejales María Clara Name, Luis Carlos Leal, Martín Rivera, Andrés Onzaga, Andrea Padilla, Julián Espinosa, Julián Rodríguez Sastoque, Diego Laserna, Edward Arias y Diego Cancino obtuvieron el mismo número de votos negativos: 26 votos, siendo negada la recusación en su contra.