“Pediré cuentas y rendiré cuentas”: contralor Andrés Castro

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el nuevo contralor Distrital, Andrés Castro, se refirió a cómo será el control fiscal en Bogotá, y reiteró que su gestión no será una continuación de la tarea hecha por su antecesor Granados.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál cree que será su mayor reto en los próximos 13 meses?

ANDRÉS CASTRO: Es imperativo fortalecer el control fiscal de cara a la nueva normatividad y frente a la coyuntura actual, en donde cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos. Es prioritario vigilar la eficiencia en el gasto público.

Para cumplir con ese propósito, conformaré un equipo de alto nivel técnico, que fortalezca el proyecto de un control fiscal para una nueva agenda urbana. Contribuiremos al fortalecimiento del ejercicio del control político tal como lo ordenan los mandatos constitucionales y legales, poniendo en conocimiento todos los análisis y estudios que lideraré desde la Contraloría de Bogotá.

Para poder tener un control más efectivo y eficiente haremos uso de las nuevas tecnologías y fortaleceremos la participación ciudadana y el ejercicio del control social. También fortaleceré las prácticas de gobernanza y de buen gobierno. Pediré cuentas y rendiré cuentas.

ENS: ¿Qué le diría hoy a los 17 concejales que no estuvieron de acuerdo con su nombramiento?

AC: Llegué a la entidad tras un proceso de meritocracia y obtuve el mejor puntaje en la convocatoria pública adelantada por la Universidad Nacional para proveer el cargo de contralor Distrital.

Durante cerca de 20 años de vida profesional me he caracterizado por mi actuar transparente, por aportar mi conocimiento y experiencia para fortalecer las instituciones y por trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Esto me motivó a participar en el proceso de elección y cumplir con todo el procedimiento establecido en la norma para acceder al cargo. Quienes me conocen, saben que en mi trayectoria académica, profesional y docente no he tenido tacha alguna. Mi propósito es trabajar por la ciudad.

Los bogotanos pueden estar seguros de que estaré a la altura de este importante reto. Garantizaré un control fiscal transparente al servicio del ciudadano y las finanzas de la ciudad, que priorice el uso eficiente de los recursos públicos y la fiscalización en las decisiones estratégicas. Más aún en las actuales circunstancias.

ENS: Uno de los peros que le pusieron en el Concejo de Bogotá, fue su vinculación a la Personería de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. ¿Qué decir a este respecto?

AC: Durante mi trayectoria profesional he ejercido distintos cargos públicos y mi hoja de vida, reitero, no tiene tacha alguna. Me he caracterizado por ser una persona íntegra; nunca he tenido una investigación.

ENS: ¿Cómo planea el trabajo de la Contraloría en 2021 con tantas obras de infraestructura que se van a desarrollar?

AC: Hoy se requiere un control fiscal de cara a la pospandemia y la recuperación económica, que realice estricta vigilancia y control a la ejecución del Plan Marshall y a los recursos del cupo de endeudamiento, recientemente aprobado. Haremos también seguimiento a las obras de valorización.

Los bogotanos están haciendo un esfuerzo grande por cumplir con sus obligaciones tributarias y la Contraloría tiene el deber de garantizar el buen uso de los recursos públicos. También por eso, la vigilancia del cupo de endeudamiento y del Plan Marshall se hará dentro de las competencias que otorga la ley, para lo cual conformaré equipos de alto nivel técnico.

ENS: ¿Cree que este podría estar siendo uno de los mayores retos de su carrera profesional?

AC: Hoy, más que nunca, el sector público necesita de profesionales preparados, técnicos y que entiendan que las grandes transformaciones en la calidad de vida de las personas se hacen con una gestión pública transparente. El sector público necesita personas comprometidas y preparadas. Siempre he querido apostarle al sector porque desde allí se pueden hacer transformaciones en la sociedad.